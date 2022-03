Thiel und Börne ermitteln heute im Tatort bei Verschwörungserzählern

Im Tatort "Propheteus" heute Abend (6.3.22) aus Münster ermitteln Thiel und Boerne bei Verschwörungstheoretikern. Schnellcheck und Kritik zur Folge.

06.03.2022 | Stand: 09:09 Uhr

Thiel und Boerne ermitteln heute Abend im Tatort aus Münster. Es wird - natürlich - klamaukig. Doch für einige Kritiker ist dieser Tatort etwas zu überdreht - es gibt auch schlechte Noten für die beliebtesten Tatort-Ermittler Deutschlands. Hier Handlung, Schnellcheck und Krtik zur neuen Folge "Propheteus"

Handlung: Worum geht es im Tatort aus Münster heute?

Thiel und Boerne bekommen es heute in der neuen Folge mit Verschwörungstheoretikern zu tun. Was wie eine ganz „normale“ Mordermittlung beginnt, zieht immer weitere Kreise: Der kaufsüchtige Magnus Rosponi wird in seiner Wohnung erschlagen aufgefunden. Doch weder seine fröhlichen Bowlingfreunde noch Silke Haller, die in dem Toten einen Jugendschwarm erkennt, können sich erklären, wieso der beliebte Mann sterben musste.

Dafür findet Professor Boerne einen merkwürdigen, kleinen Gegenstand in der Leiche. Thiel entdeckt parallel amouröse Verstrickungen. Und als dann noch der Verfassungsschutz in den zwielichtigen Gestalten Muster und Mann auftaucht, wird es absurd. Scheinbar haben Thiel und Boerne in ein Wespennest von Verschwörungserzählern gestochen und damit sogar einen Attentäter auf sich aufmerksam gemacht.

Darsteller und Rollen im Tatort "Propheteus" heute aus Münster

Frank Thiel: Axel Prahl

Prof. Karl-Friedrich Boerne: Jan Josef Liefers

Staatsanwältin Klemm: Mechthild Großmann

Mirko Schrader: Björn Meyer

Herbert Thiel: Claus D. Clausnitzer

Udo Kayser: Matthias Komm

Herr Muster: Melanie Reichert

Frau Mann: Daniela Reichert

Kritik zum neuen Tatort aus Münster

"In gewisser Hinsicht ist "Propheteus" also tatsächlich einer der verrücktesten Münster-"Tatorte": Es werden die absurdesten Fragen gestellt und nicht unbedingt eindeutig verneint – ein neues Hoch für das Team." TV Spielfilm

"Die Geschichte ist klasse, die Umsetzung ist nicht zuletzt wegen der Bildgestaltung mindestens kongenial." evangelisch.de

"Der Münster-"Tatort" erzählt von Aluhüten und "Querdenkern" – und blendet alle politischen und pandemischen Implikationen aus. Ein kompletter Reinfall, auch in humoristischer Hinsicht." Spiegel

"Nach 20 gemeinsamen Jahren haben die Münsteraner "Tatort"e definitiv ihren Zenit überschritten, wenn am Ende eines Falles das Kopfschütteln überwiegt." Quotenmeter

" Eine hanebüchene Geschichte, die Drehbuchautorin Astrid Stöher zwar raffiniert mit verschiedenen Zeitebenen konstruiert hat, die aber weder wirklich spannend noch witzig oder fesselnd ist. (...) Klarer Rat also: „Propheteus“ (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) nicht einschalten, oder die Fernbedienung zum Wegzappen ganz in der Nähe lassen!" Nordbayern.de

"Zwischen Deepfake, Chip-Implantat und Prepperszene dampft es hier gehörig unterm Aluhut. (...) Mit diesem wie auf Droge irrlichternden Jubiläums-"Tatort" macht man trotzdem nicht viel falsch." Prisma