Termin für die nächste "Wetten, dass ..?"-Show steht fest

Nach der großen "Wetten, dass...?"-Jubiläumsshow: Das ZDF bestätigt, dass die Livesendung mit Thomas Gottschalk im November zurückkehren wird.

18.05.2022 | Stand: 07:13 Uhr

Die nächste Liveshow von "Wetten, dass..?" findet am 19. November dieses Jahres statt. Das bestätigte das ZDF am Dienstag in Mainz. Zuvor hatte der Sender getwittert: "Wetten, dass wir die Twitter-Trends am 19. November 2022 voraussagen können? #WettenDass".

"Wetten, dass...?" im November: ZDF gibt noch keine Details bekannt

Weitere Details zur Samstagabendshow wurden zunächst nicht verraten. Im November 2021 hatten 13,8 Millionen die Jubiläumsausgabe gesehen.

