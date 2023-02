Touristensteuer auf Mallorca 2023: Was sie kostet, wer sie zahlen muss

Die Touristensteuer wird auch 2023 den Mallorca-Urlaub für viele Fans der Insel deutlich verteuern. Wie hoch ist die Steuer? Wer muss sie zahlen? Der Überblick.

07.02.2023 | Stand: 12:01 Uhr

Die Touristensteuer auf Mallorca ist seit langem umstritten, wird aber auch 2023 wieder von Hotels, Pensionen und Vermietern von Fincas und Ferienappartements kassiert. Bis zu vier Euro zuzüglich Mehrwertsteuer werden dabei pro Nacht fällig, für sieben Tage Mallorca-Urlaub muss ein Ehepaar also rund 60 Euro zusätzlich einkalkulieren. Wer muss die Touristensteuer auf Mallorca bezahlen? Müssen auch Kinder zahlen? Wie unterscheidet sich die Touristensteuer auf Mallorca in Hautpsaison und Nebensaison? Hier alle Infos für das Jahr 2023.

Was kostet die Touristensteuer auf Mallorca 2023?

Die Touristensteuer auf Mallorca und seinen Nachbarinseln Menorca, Ibiza und Formentera ist seit 2018 gleich geblieben. Sie wird abhängig von der Art der Unterkunft erhoben und ist pro Nacht fällig.

Fünf-Sterne- und Vier-Sterne-Superior-Hotels: 4 Euro pro Nacht (Nebensaison 1 Euro)

Vier-Sterne- und Drei-Sterne-Superior-Hotels: 3 Euro pro Nacht (Nebensaison 0,75 Euro)

Ein- bis Drei-Sterne-Hotels: 2 Euro pro Nacht (Nebensaison 0,50 Euro)

Ferienapartments (vier Schlüssel): 4 Euro pro Nacht (Nebensaison 1 Euro)

Ferienapartments (drei Schlüssel Superior): 3 Euro pro Nacht (Nebensaison: 0,75 Euro)

Ferienapartments (ein bis drei Schlüssel): 2 Euro pro Nacht (Nebensaison: 0,50 Euro)

An Touristen vermietete Ferienhäuser und Fincas: 2 Euro pro Nacht (Nebensaison: 0,50 Euro)

Landhotels: 2 Euro pro Nacht (Nebensaison: 0,50 Euro)

Pensionen und Campingplätze: 1 Euro pro Nacht (Nebensaison: 0,25 Euro)

Herbergen: 1 Euro pro Nacht (Nebensaison: 0,25 Euro)

Kreuzfahrtschiff-Passagiere: 2 Euro pro Tag (Nebensaison: 0,50 Euro)

Hinzu kommen jeweils 10 Prozent Mehrwertsteuer.

Müssen auch Kinder die Touristensteuer für Mallorca-Urlaube zahlen?

Ja, aber erst, wenn sie 16 Jahre alt. Kinder unter 15 müssen die Steuer nicht bezahlen.

Touristensteuer auf Mallorca: Welche Ausnahmen und Rabatte gibt es?

In der Nebensaison von November bis April gelten ermäßigte Sätze.

Ab der neunten Übernachtung im gleichen Hotel gibt es einen Nachlass von 50 Prozent.

Wer nur zum Krankenbesuch auf Mallorca ist, muss die Steuer nicht bezahlen.

Wann muss ich die Touristensteuer auf Mallorca zahlen?

Touristen müssen die Steuer bei der Ankunft an der Hotelrezeption bezahlen. Auch Betreiber von vermieteten Fincas oder Ferienwohnungen müssen die Steuer kassieren und abführen.

Wofür wird die Touristensteuer verwendet?

Die Touristensteuer - hier die offizielle Webseite zum Thema - gibt es seit 2016 auf Mallorca. Die Steuer gilt auch für die Nachbarinseln Menorca, Ibiza und Formentera. Mit der Abgabe - die 2018 verdoppelt wurde - sollten zunächst eigentlich nur Projekte in Landwirtschaft, Umwelt und Denkmalschutz gefördert werden. Inzwischen fließt das Geld aber auch in Infrastrukturprojekte, etwa in die Verbesserung der Wasserversorgung auf der Urlaubsinsel oder in den sozialen Wohnungsbau. Auf Mallorca herrscht schon lange Wohnungsmangel, der durch ausländische Investoren und Residenten noch verschärft wird.

Der Verband der Hoteliers auf Mallorca (FEHM) hatte lange befürchtet, dass die Touristensteuer der Wettbewerbsfähigkeit der Balearen schaden werde. Einer Klage des Verbands gegen die Steuer wurde 2018 vom Obersten Gerichtshof der Balearen abgewiesen. Tatsächlich waren die Auswirkungen der Kurtaxe auf die Urlauberzahlen praktisch nicht spürbar, nach der Coronapause wurde Mallorca 2022 von Touristen wieder regelrecht überrollt.