Trennung nach sieben Jahren Ehe - Michelle Hunziker ist wieder solo

Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi haben sich getrennt. Das bestätigte die unter anderem aus "Wetten, dass..?" bekannte Moderatorin am Dienstag.

18.01.2022 | Stand: 14:04 Uhr

Michelle Hunziker (44) hat sich nach sieben Jahren Ehe von ihrem Mann Tomaso Trussardi getrennt. Das gaben die beiden am Dienstag bekannt. Nach zehn gemeinsamen Jahren wollten sie ihr Lebensprojekt verändern, hieß es in der Erklärung, aus der die italienische Nachrichtenagentur Ansa zitierte. "Unsere Trennung wird eine gemeinsame und private Angelegenheit bleiben."

Die Moderatorin und der italienische Modeunternehmer hatten im Herbst 2014 in der norditalienischen Stadt Bergamo geheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Töchter, Sole (9) und Celeste (7). Um die beiden Mädchen wollen sie sich gemeinsam "mit Liebe" kümmern. Weitere Erklärungen werde es aus Rücksicht auf die Familie nicht geben.

Bilderstrecke

Model, Mama, TV-Ikone: Das ist Michelle Hunziker

1 von 22 Sie ist Model, Mama, Moderatorin - und TV-Ikone: Michelle Hunziker steht seit 25 Jahren vor den Kameras dieser Welt. Hier die schönsten Bilder ihrer Karriere. Bild: dpa Sie ist Model, Mama, Moderatorin - und TV-Ikone: Michelle Hunziker steht seit 25 Jahren vor den Kameras dieser Welt. Hier die schönsten Bilder ihrer Karriere. Bild: dpa 2 von 22 Michelle Hunziker wird 1977 als Tochter einer Niederländerin und eines Schweizers geboren. Sie wächst in der Schweiz und in Italien auf. Ab 1993 arbeitet sie als Katalogmodel. Eine Kampagne der Dessousfirma Roberta Intimo, auf deren sie nur mit einem Stringtanga bekleidet war, macht sie 1995 italienweit bekannt. Bild: dpa Michelle Hunziker wird 1977 als Tochter einer Niederländerin und eines Schweizers geboren. Sie wächst in der Schweiz und in Italien auf. Ab 1993 arbeitet sie als Katalogmodel. Eine Kampagne der Dessousfirma Roberta Intimo, auf deren sie nur mit einem Stringtanga bekleidet war, macht sie 1995 italienweit bekannt. Bild: dpa 3 von 22 1996 lernt Hunziker den italienischen Popstar Eros Ramazzotti kennen. Am 24. April 1998 heirateten die beiden. Bild: dpa 1996 lernt Hunziker den italienischen Popstar Eros Ramazzotti kennen. Am 24. April 1998 heirateten die beiden. Bild: dpa 4 von 22 1997 kommt die gemeinsame Tochter Aurora auf die Welt. Bild: dpa 1997 kommt die gemeinsame Tochter Aurora auf die Welt. Bild: dpa 5 von 22 1998 stellt Ramazotti seine Frau Michelle Hunziker in der Sendung "Wetten dass..?" in Oldenburg vor. Die Ehe hält allerdings nicht lange. Nach vier Jahren gehen die beiden getrennte Wege. Bild: dpa 1998 stellt Ramazotti seine Frau Michelle Hunziker in der Sendung "Wetten dass..?" in Oldenburg vor. Die Ehe hält allerdings nicht lange. Nach vier Jahren gehen die beiden getrennte Wege. Bild: dpa 6 von 22 Der vielseitige Star macht in den Folgejahren weiter TV-Karriere, moderiert erfolgreiche Shows in Italien und der Schweiz. Hier im Bild spielt sie beim Festival von San Remo eine Szene aus dem Musical 'Cabaret'. Bild: dpa Der vielseitige Star macht in den Folgejahren weiter TV-Karriere, moderiert erfolgreiche Shows in Italien und der Schweiz. Hier im Bild spielt sie beim Festival von San Remo eine Szene aus dem Musical 'Cabaret'. Bild: dpa 7 von 22 So moderiert sie etwa das Schlagerfestival von Sanremo... Bild: dpa So moderiert sie etwa das Schlagerfestival von Sanremo... Bild: dpa 8 von 22 ...und gemeinsam mit Carsten Spengemann die RTL-Talentshow "Deutschland sucht den Superstar". Bild: dpa ...und gemeinsam mit Carsten Spengemann die RTL-Talentshow "Deutschland sucht den Superstar". Bild: dpa 9 von 22 Auch beim RTL-"Supertalent" ist sie als Jury-Mitglied neben Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen zu sehen. Bild: dpa Auch beim RTL-"Supertalent" ist sie als Jury-Mitglied neben Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen zu sehen. Bild: dpa 10 von 22 1999 moderiert Michelle Hunziker erstmals an der Seite von Thomas Gottschalk die Verleihung der Goldenen Kamera in Berlin. Bild: dpa 1999 moderiert Michelle Hunziker erstmals an der Seite von Thomas Gottschalk die Verleihung der Goldenen Kamera in Berlin. Bild: dpa 11 von 22 Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker werden zum eingespielten Team vor der Kamera. Bild: dpa Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker werden zum eingespielten Team vor der Kamera. Bild: dpa 12 von 22 Als Moderatoren der ZDF-Sendung "Wetten, dass..?" begeistern die beiden regelmäßig Millionen Zuschauer vor den Fernsehern. Bild: dpa Als Moderatoren der ZDF-Sendung "Wetten, dass..?" begeistern die beiden regelmäßig Millionen Zuschauer vor den Fernsehern. Bild: dpa 13 von 22 Beliebt ist Michelle Hunziker bei den Zuschauern auch, weil sie für jeden Spaß zu haben ist - auch bei den Wetten probiert sie gerne mal aus, wie weit sie selbst kommt. Bild: dpa Beliebt ist Michelle Hunziker bei den Zuschauern auch, weil sie für jeden Spaß zu haben ist - auch bei den Wetten probiert sie gerne mal aus, wie weit sie selbst kommt. Bild: dpa 14 von 22 Michelle Hunziker - hier mit Schauspieler Hape Kerkeling alias Horst Schlämmer2011 - ist ein Sprachgenie. Sie spricht fließend Italienisch, Französisch, Deutsch, Englisch und Niederländisch. Bild: dpa Michelle Hunziker - hier mit Schauspieler Hape Kerkeling alias Horst Schlämmer2011 - ist ein Sprachgenie. Sie spricht fließend Italienisch, Französisch, Deutsch, Englisch und Niederländisch. Bild: dpa 15 von 22 2013 gibt Michelle Hunziker ihre Verlobung mit dem Trussardi-Erben Tomaso Trussardi bekannt. Bild: dpa 2013 gibt Michelle Hunziker ihre Verlobung mit dem Trussardi-Erben Tomaso Trussardi bekannt. Bild: dpa 16 von 22 Ein Jahr später heiratet sie ihn. Bild: dpa Ein Jahr später heiratet sie ihn. Bild: dpa 17 von 22 Michelle Hunziker hochschwanger bei "Wetten, dass..?", das damals von Markus Lanz moderiert wird. 2013 bekommt sie ihre zweite Tochter. Bild: dpa Michelle Hunziker hochschwanger bei "Wetten, dass..?", das damals von Markus Lanz moderiert wird. 2013 bekommt sie ihre zweite Tochter. Bild: dpa 18 von 22 Die zweite gemeinsame Tochter von Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi wird 2015 geboren. Bild: dpa Die zweite gemeinsame Tochter von Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi wird 2015 geboren. Bild: dpa 19 von 22 2017 präsentiert Michelle Hunziker ihr Buch "Ein scheinbar perfektes Leben". Schon 2011 hatte sie im Fernsehen berichtet, nach der Trennung von Ramazotti unter schweren Depressionen gelitten zu haben. Bild: dpa 2017 präsentiert Michelle Hunziker ihr Buch "Ein scheinbar perfektes Leben". Schon 2011 hatte sie im Fernsehen berichtet, nach der Trennung von Ramazotti unter schweren Depressionen gelitten zu haben. Bild: dpa 20 von 22 2021 erlaubt sich Michelle Hunziker einen ihrer wenigen Fauxpas: In der italienischen Satire-Sendung "Striscia la notizia" macht sie sich über Chinesen lustig - und entschuldigt sich danach. Bild: dpa 2021 erlaubt sich Michelle Hunziker einen ihrer wenigen Fauxpas: In der italienischen Satire-Sendung "Striscia la notizia" macht sie sich über Chinesen lustig - und entschuldigt sich danach. Bild: dpa 21 von 22 2021 kehrt Michelle Hunziker zurück zu "Wetten, dass..." An der Seite von Thomas Gottschalk moderiert sie im November eine Sondersendung zum 40-jährigen Jubiläum der Show. Bild: dpa 2021 kehrt Michelle Hunziker zurück zu "Wetten, dass..." An der Seite von Thomas Gottschalk moderiert sie im November eine Sondersendung zum 40-jährigen Jubiläum der Show. Bild: dpa 22 von 22 2022 geben Michelle Hunziker und ihr Mann ihre Trennung bekannt. „Nach zehn gemeinsamen Jahren haben wir beschlossen, unser Lebensprojekt zu verändern“, so Hunziker in einer gemeinsamen Erklärung mit Tomaso Trussardi. Bild: dpa 2022 geben Michelle Hunziker und ihr Mann ihre Trennung bekannt. „Nach zehn gemeinsamen Jahren haben wir beschlossen, unser Lebensprojekt zu verändern“, so Hunziker in einer gemeinsamen Erklärung mit Tomaso Trussardi. Bild: dpa 1 von 22 Sie ist Model, Mama, Moderatorin - und TV-Ikone: Michelle Hunziker steht seit 25 Jahren vor den Kameras dieser Welt. Hier die schönsten Bilder ihrer Karriere. Bild: dpa Sie ist Model, Mama, Moderatorin - und TV-Ikone: Michelle Hunziker steht seit 25 Jahren vor den Kameras dieser Welt. Hier die schönsten Bilder ihrer Karriere. Bild: dpa

Für Hunziker, die in Deutschland von ihren Auftritten bei "Wetten, dass..?" bekannt ist, war es die zweite Ehe nach jener mit Sänger Eros Ramazzotti (1998 - 2009). Sie haben eine Tochter, Aurora (25).

Ehe-Aus bei Michelle Hunziker

Michelle Hunziker wurde 1977 als Tochter einer Niederländerin und eines Schweizers geboren. Sie wuchs in der Schweiz und in Italien auf. Ab 1993 arbeitet sie als Model. Der vielseitige Star macht in den Folgejahren weiter TV-Karriere, moderiert erfolgreiche Shows in Italien und der Schweiz. Als Co-Moderatorin an der Seite von Thomas Gottschalk in der ZDF-Sendung "Wetten, dass..?" begeisterte sie regelmäßig Millionen Zuschauer vor den Fernsehern. Die Sendung "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk im ZDF kommt demnächst wieder zurück. Der Sender plant für 2022 und 2023 je eine Sonderausgabe der Kult-Show.

