Wiener Neujahrskonzert 2022 findet wegen Corona vor kleinerem Publikum statt

Das Neujahrskonzert 2022 der Wiener Philharmoniker findet heute statt und wird live im TV und als Stream gezeigt. Hier die Infos zu Sendetermin und Dirigent.

Das Neujahrskonzert die Wiener Philharmoniker findet auch 2022 wieder stattfinden - wie gewohnt am 1. Januar, wegen Corona ein weiteres Mal allerdings mit einigen Änderungen. So gilt eine Maskenpflicht für die Besucher, etliche bereits gekaufte Karten verloren kurzfristig ihre Gültigkeit für 2022.

Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2022 wird am Samstag, 1. Januar 2022 um 11.15 Uhr im ZDF gezeigt. Die Übertragung, die es auch als Livestream im Internet gibt, läuft bis 13.45 Uhr.

Was ist beim Wiener Neujahrskonzert 2022 anders als sonst?

Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im Musikverein wird vor Publikum stattfinden. Stehplätze stehen coronabedingt allerdings nicht zur Verfügung. Für Konzertbesucher gilt die 2G-Plus-Regel sowie eine FFP2-Maskenpflicht während des gesamten Aufenthalts.

Außerdem wurde die Besucherzahl kurzfristig auf maximal 1000 pro Konzert begrenzt. Die Folge: "Da derzeit deutlich mehr als 1000 BesucherInnen Karten für eines der drei Konzerte gebucht haben, haben wir uns entschlossen, die Karten all jener KundInnen, die Plätze am Balkon oder auf der Galerie erworben haben, um ein Jahr auf den Jahreswechsel 2022/23 zu verschieben", so die Wiener Philharmoniker in einer Mitteilung.

Vergangenes Jahr hatte das Konzert vor leeren Rängen gegeben. Aufgrund des dritten Lockdowns in Österreich waren zahlreiche Restriktionen in Kraft.

Wer ist 2022 Dirigent des Neujahrskonzerts?

Daniel Barenboim. Der 79-jährige Dirigent und Pianist wird das prestigeträchtige Konzertereignis nach 2009 und 2014 nun zum dritten Mal leiten. Barenboim und die Philharmoniker kennen sich schon seit Jahrzehnten. Als Pianist war er bereits im Jahre 1965 das erste Mal mit dem Orchester zu erleben. "Daniel Barenboim nimmt in der Geschichte der Wiener Philharmoniker einen außergewöhnlichen Stellenwert ein. Mit ihm verbindet uns nicht nur eine sehr lange und fruchtbare künstlerische Partnerschaft, sondern auch eine große Freundschaft", hieß es bei den Philharmonikern.

Vergangenes Jahr stand Riccardo Muti beim Neujahrskonzert am Dirigentenpult.

Daniel Barenboim wird das Neujahrskonzert 2022 der Wiener Philharmoniker leiten. Bild: Florencia Martin, dpa (archiv)

Wie ist das Programm beim Neujahrskonzert heute aus Wien?

Das Programm hat Daniel Barenboim gemeinsam mit dem Vorstand Daniel Froschauer und dem Geschäftsführer Michael Bladerer zusammengestellt. Zu den Premieren beim Neujahrskonzert 2022 gehören Carl Michael Ziehrers Walzer "Nachtschwärmer" und Joseph Hellmesbergers "Heinzelmännchen"

Teil 1

Josef Strauß: Phönix-Marsch. op. 105

Johann Strauß:Phönix-Schwingen. Walzer, op. 125

Josef Strauß: Die Sirene. Polka mazur, op. 248

Joseph Hellmesberger: Kleiner Anzeiger. Galopp, op. 4

Johann Strauß: Morgenblätter. Walzer, op. 279

Eduard Strauß: Kleine Chronik. Polka schnell, op. 128

Johann Strauß: Ouvertüre zu Die Fledermaus

Johann Strauß: Champagner-Polka. Musikalischer Scherz, op. 211

Carl Michael Ziehrer: Nachtschwärmer. Walzer, op. 466

Johann Strauß: Persischer Marsch. op. 289

Johann Strauß: Tausend und eine Nacht. Walzer, op. 346

Eduard Strauß: Gruß an Prag. Polka française, op. 144

Joseph Hellmesberger: Heinzelmännchen. Charakterstück

Josef Strauß: Nymphen-Polka. (Polka française), op. 50

Josef Strauß: Sphärenklänge. Walzer, op. 235

Teil 2

Anschließend folgen die traditionellen Zugaben.

Fester Bestandteil der TV-Neujahrskonzert-Übertragung sind wieder zwei vom ORF vorproduzierte tänzerische Darbietungen, die bereits im August und September gedreht worden waren. Diese standen ganz unter dem Motto „Welterbe“. So dienten österreichische Welterbe-Kulturstätten als Drehorte für die Ballettproduktion: die Schloss- und Gartenanlage von Schönbrunn samt Gloriette – seit 1996 in der Welterbeliste – war Schauplatz für eine Einlage des Wiener Staatsballetts zum Walzer „Tausend und eine Nacht“, op. 346, von Johann Strauss Sohn. Die zweite künstlerische Darbietung entstand in der Spanischen Hofreitschule.

Wo kann ich das Neujahrskonzert aus Wien 2022 live im Radio und als Stream hören?

Unter anderem Ö1 überträgt das Neujahrskonzert aus Wien am 1. Januar 2022 live im Radio.

Wieviele TV-Zuschauer werden das Konzert aus Wien am 1. Januar 2022 sehen?

Die Walzer-Klänge aus Wien werden nach Angaben der Wiener Philharmoniker von rund 50 Millionen TV-Zuschauern verfolgt.