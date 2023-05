Umfrage zeigt: Deutsche Männer sind Sitzpinkler

Die deutschen Männer sind international Spitzenreiter, wenn es ums Sitzpinkeln geht. In keinem anderen Land ist das Ergebnis einer Umfrage so eindeutig.

17.05.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Laut einer aktuellen YouGov -Umfrage aus Großbritannien liegen die deutschen Männer beim Sitzpinkeln im internationalen Vergleich auf Platz eins. 40 Prozent der befragten Deutschen gaben an, sich beim Urinieren immer hinzusetzen.

Nur 10 Prozent der Deutschen pinkeln ausschließlich im Stehen. In Frankreich, Italien oder den USA sind es drei Mal so viele. Mit diesem Ergebnis gehen die deutschen Männer international deutlich in Führung. Den zweiten Platz belegen die Schweden mit 22 Prozent Sitzpinklern. Das Schlusslicht bilden die mexikanischen Männer. Nur sechs Prozent von ihnen gaben an, Sitzpinkler zu sein und ganze 36 Prozent sagten aus, sie würden sich zum Urinieren grundsätzlich niemals hinsetzen.

Vor allem alte deutsche Männer sind Sitzpinkler

Ob ein Mann im Sitzen oder Stehen aufs Klo geht, unterscheidet sich nicht nur nach Herkunft, sondern auch nach Alter. Während in Großbritannien die über 55-Jährigen zum Stehen tendieren, sind es in Deutschland die Männer zwischen 18 und 34 Jahren. Nur 28 Prozent von ihnen gaben an, Sitzpinkler zu sein, während es bei den über 55 Jahre alten Männern fast die Hälfte sind.

Was mögliche Gründe für das unterschiedliche Toiletten-Verhalten der Männer sind, bleibt jedoch auch nach der Umfrage noch weitgehend unklar. Laut YouGov ist der deutsche "Vorsprung" möglicherweise damit zu erklären, dass es in öffentlichen deutschen Toiletten üblich sei, Männer mit Schildern zum Sitzen aufzufordern. Außerdem werde es bei uns im Land als unfreundlich wahrgenommen, im Stehen zu urinieren. Für die Umfrage wurden Männer in 13 verschiedenen Ländern befragt – neben vielen europäischen Ländern auch in Singapur, Kanada, USA und Mexiko.

Übrigens: Die – gewöhnlich abfällig gemeinte – Bezeichnung "Sitzpinkler" für verweichlichte Männer gibt es so nur in der deutschen Sprache.

