Urlaub am Gardasee: Pack die Regenjacke ein

Das Allgäu wird in den Pfingstferien mit Sonne satt verwöhnt. Menschen, die am Gardasee Erholung suchen, müssen mit schweren Gewittern rechnen.

05.06.2023 | Stand: 10:06 Uhr

Pack die Badehose ein, sang die unvergessene Conny Froboess in der 1950er Jahren. Wer im Allgäu in der zweiten Woche der Pfingstferien zum Beispiel an den Gardasee zum Baden fahren möchte, sollte auch andere Utensilien im Gepäck haben. Ganz wichtig zum Beispiel am heutigen Montag: Die Regenjacke. Vor wenigen Wochen noch hatte Trockenheit am Gardasee für heiße Schlagzeilen gesorgt.

Extremwetter-Warnung für Orte am Gardasee

Ein beliebter Ferienort am Gardasee ist zum Beispiel Bardolino. Nicht nur durch den leicht spritzigen Rotwein auch bei vielen Allgäuern in aller Munde. Das einstige Fischerdorf versprüht im Allgemeinen eine eher urbane Atmosphäre. Bis zum Abend wird das für Urlauberinnen und Urlauber heute nichts mit dem unbeschwerten Bummeln durch die offen gebaute Altstadt mit seinen breiten Gassen und der langen Uferpromenade. Für Bardolino und weitere Orte am Gardasee gilt heute eine Extremwetter-Warnung. Schwere Gewitter sind möglich, mittlerer Gewitter und starker Regen wahrscheinlich.

Immer wieder Gewitter in Italien

„Es bleibt gewittrig“, sagte wetter.de-Meteorologe Martin Pscherer mit Blick auf die Wetterentwicklung am Sonntag. „Schwerpunkt ist aktuell rund um Italien, aber auch in den anderen Mittelmeerländern kann es immer wieder Gewitter geben. Die Regenmengen sind zwar nicht in der Fläche so hoch und nicht zu vergleichen mit der Unwetterlage vor kurzem in Italien. Punktuell kann aber schon einiges in kurzer Zeit runterkommen“, sagt Pscherer, der 50 bis 100 Liter pro Quadratmeter erwartet, „lokal auch mal mehr“.

Unwettertief „Heinrich“ zieht im Südwesten Europas in schwül-warmer Luft seine Runden. Das wirkt sich auch auf die Wasser-Temperatur am Gardasee aus.

Unwetter am Nordufer des Gardasees

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Unwetter in Torbole am Nordufer des Gardasees gewütet. Die Stadt wurde überschwemmt, Straßen blockiert - viele Italien-Urlauber waren und sind betroffen. Das Unwetter am vergangenen Dienstag behinderte den Straßenverkehr, sodass die Hauptachse Gardesana nicht befahrbar war. Und auch in den Straßen von Torbole gab es reichlich Regen und Hagel.