US-Studie: Die Rasse bedingt das Verhalten von Hunden kaum

Collies sind schlau, Boxer treu und Labradore heulen angeblich nicht – heißt es gerne. Doch so einfach ist es nicht, hat ein Wissenschaftsteam herausgefunden.

28.04.2022 | Stand: 21:30 Uhr

Sagst dem herzallerliebsten Labrador am Morgen beim Schuhe schnüren: „Schön brav bleiben, Herrle kommt bald wieder.“ Was macht der Labrador in den folgenden vier Stunden? Er heult nicht. Weil der Labrador selten heult – sagt man.

Oder der Greyhound, dieser markante Windhund. Dem kannst du einen ganzen Spielzeugladen vor der Nase aufbauen, aber er verbuddelt nix. Weil der Greyhound selten verbuddelt – sagt man.

Und dann sagt man, dass Collies schlau sind, Boxer treu, Doggen sanftmütig und so weiter. So werden mit unterschiedlichen Hunderassen unterschiedliche Temperamente in Verbindung gebracht. Schublade auf, Schublade zu, so ist er dann, der Vierbeiner. Bis diverse Fraule und Herrle von ihren Labradoren erzählen, die sehr wohl heulen, und ihren Greyhounds, die sehr wohl verbuddeln. Und jetzt? Ja wie is er denn?

(Lesen Sie auch: Große Hunde müssen in Kaufbeuren bald an die Leine)

Die modernen Hunderassen sind weniger als 160 Jahre alt

Ein Team der University of Massachusetts Chan Medical School in Worcester (USA) hat sich dieser Frage angenommen und seine Erkenntnisse im renommierten Fachmagazin Science veröffentlicht. Demnach sage die Rasse eines Hundes nur wenig über sein Temperament aus. Zwar sind der Studie zufolge viele Verhaltensweisen erblich – ob ein Hund eher verspielt, gelehrig oder wachsam ist, zum Beispiel.

Lesen Sie auch

Konter Mit den Waffen einer Mutter: Baerbock kontert Lawrows Wodka-Angebot

Allerdings seien die Unterschiede zwischen einzelnen Hunden zumeist größer als die zwischen einzelnen Rassen. Die Rasse allein erkläre nur etwa neun Prozent der Unterschiede im Verhalten einzelner Hunde. Das Wissenschaftsteam folgert: Die modernen Hunderassen seien weniger als 160 Jahre alt. Die meisten Verhaltensweisen aber, die als Merkmale bestimmter Rassen angesehen werden, seien höchstwahrscheinlich tausende Jahre früher entstanden.

Nur, falls der herzallerliebste Labrador plötzlich heulen sollte.

Bilderstrecke

Was sind Kampfhunde?

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.