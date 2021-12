Verschollene Kinder aus Stralsund: Polizei ermittelt gegen Vater

In Stralsund sind vier Geschwister seit Samstag spurlos verschwunden. Nun hat die Polizei Neues zum Verbleib der Kinder herausgefunden.

13.12.2021 | Stand: 17:06 Uhr

Wer hat Paula (8), Finn (10), Tom (12) und Lisa (15) gesehen? Die Polizei sucht nach vier Geschwistern aus Stralsund, die seit Samstag als vermisst gelten. Nun ist Neues zu dem Fall bekannt.

Vermisste Geschwister aus Stralsund - Polizei verdächtigt Vater

Wie die Polizei mitteilt, ermitteln die Beamten gegen den 54-jährigen Vater wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger.

"Derzeit spricht alles dafür, dass die Kinder freiwillig mit dem Vater mitgegangen sind und überhaupt nichts für die Anwendung von Zwang oder Gewalt", informiert eine Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg.

Ist der Vater mit den Kindern nach Italien geflohen?

Momentan wisse die Polizei nicht, mit welchem Fahrzeug die Gesuchten unterwegs seien. Der Opel Zafira, nach dem zunächst gefahndet wurde, wurde auf Rügen gefunden. Bei Meldungen, dass sich die Kinder in Italien aufhalten könnten, handle es sich um Gerüchte.

Die Polizeisprecherin sagt: "Wir haben bisher keine Hinweise darauf erhalten. Der Aufenthaltsort ist vollkommen unbekannt."

Zeugenaufruf der Polizei: Das ist zu Paula, Finn, Tom und Lisa bekannt

Zuletzt wurden drei der Kinder in Stralsund am Samstag um 14.30 Uhr am Strand gesehen. Das älteste Mädchen wird bereits seit 9.30 Uhr vermisst. Die minderjährigen Kinder werden laut den Beamten folgendermaßen beschrieben:

Beschreibung und Bekleidung von Paula

- etwa 1, 20 Meter groß

- zierliche Statur

- schulterlanges, glattes rotbraunes Haar

- trägt eine dunkelblaue Winterjacke, blaugraue Regenhose, dunkelblaue Stiefel, braune Wollhandschuhe und ein rotes geblümtes Kleid

Beschreibung und Bekleidung von Finn Maximilian:

- rund 1, 40 Meter groß

- schlank

- kurzes blondes Haar

- trägt eine grün-schwarze Camouflage Jacke, dunkelblaue Jeans, schwarze Turnschuhe, graue Ski-Handschuhe

- hat eine Nintendo Switch mit rot/blauen Controllern dabei

Beschreibung und Bekleidung von Tom Yannick:

- etwa 1,50 Meter groß

- schlank

- kurzes braunes Haar

- trägt eine Winterjacke, Jogginghose, schwarze Nike Sneaker

- führt zwei Rucksäcke mit sich: schwarzer „Nike“ Rucksack und brauner „Vaude“ Rucksack

Beschreibung und Bekleidung von Lisa Lena:

- circa 1,60 Meter groß

- schlank

- rotes, leicht gelocktes Haar

- trägt eine Brille (eckige Brillenform) mit dunklem Rahmen

- ist ansonsten dunkel gekleidet (schwarzer Parker, Wollmütze, Schnürboots)

Minderjährige Kinder von der Polizei gesucht - wo Zeugen sich melden können

Bisherige Fahndungsmaßnahmen wie Handyortung, Durchsuchungen und Zeugenbefragungen blieben laut Polizei bislang ergebnislos. Die Beamten suchen nach Zeugen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (Lesen Sie auch: Frau stirbt nach Gewalttat - Polizei sucht weiter nach Verdächtigem)

Zeugen können sich direkt beim Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831 28900 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de melden. (Lesen Sie auch: Corona-Protest in Kempten: Frau tritt Demo-Teilnehmerin ins Gesicht)