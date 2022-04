Von wegen "Corona-Diktatur": Worum es Querdenkern wirklich geht

Impfpflicht gescheitert, Einschränkungen weg: Gegnern der Corona-Politik sind die Themen abhandengekommen. Geblieben ist ihr Misstrauen, das neu geschürt wurde.

09.04.2022 | Stand: 11:29 Uhr

Als Querdenker hat man es auch nicht leicht. Fast alle Corona-Einschränkungen: abgeschafft. Impfpflicht: gescheitert. Angela Merkel: in Rente. Wogegen lässt sich künftig noch opponieren? Aber Sarkasmus beiseite: Selbst jetzt, da wir nach zwei Jahren Ausnahmezustand Schritt für Schritt unser normales Leben zurückbekommen, gehen querdenkende „Spaziergänger“ ja noch auf die Straße, um zu protestieren. Nur wogegen eigentlich?

Schon der Begriff "Corona-Kritiker" führt in die Irre

Um dieses Phänomen zu erklären, muss man vielleicht schon bei der Sprache anfangen. Wir haben uns daran gewöhnt, von „Corona-Kritikern“ zu reden. Aber was soll das eigentlich bedeuten? Wo es Kritiker gibt, müssten ja auch Anhänger sein. Von glühenden Corona-Anhängern ist bislang allerdings nichts bekannt.

Das mag eine Petitesse sein, sagt aber doch mehr aus, als man meinen könnte. Die Gegner der Pandemie-Politik werden den Begriff ganz gerne hören, denn es geht ihnen ja darum, sich als kleinen unbeugsamen, ja kritischen Teil der Bevölkerung zu inszenieren, der „die da oben“ misstrauisch beobachtet, während die große Masse sich der vermeintlichen Corona-Diktatur unterwirft. Dass eine angebliche „staatliche Willkürmaßnahme“ wie die Impfpflicht einfach so auf demokratischem Wege abgelehnt wird, will so gar nicht in dieses Weltbild passen. (Lesen Sie auch: Risikoforscher Gerd Gigerenzer: "Das Virus ist ein Weckruf")

Die Wut der Querdenker ist in Teile der Gesellschaft hineingesickert

Man kann sich nun also lustig machen über das Querdenker-Milieu, das innerhalb weniger Wochen all seiner Themen beraubt wurde. Nur: Das in zwei Jahren Pandemie angestaute – und angestachelte – Misstrauen gegenüber Staat, Politik, Wissenschaft oder Medien wird nicht wieder verschwinden. Es ist in einen Teil der Gesellschaft hineingesickert.

Die Wut wird sich eher neue Ziele suchen, als zu verpuffen. Man kann das jetzt schon sehen, wenn Leute sich rechtfertigen müssen oder als obrigkeitshörig verunglimpft werden, weil sie weiterhin in der Öffentlichkeit Maske tragen. Ausgerechnet jene, die geifernd nach Freiheit schreien, scheinen sich nicht vorstellen zu können, dass es Menschen gibt, die sich aus freien Stücken dazu entscheiden, sich und andere vor einer Infektion zu schützen. (Lesen Sie auch: Was muss Demokratie aushalten? Ein Gespräch zwischen Corona-Demonstrantin und Kemptens Oberbürgermeister)

Bilderstrecke

Bei den Corona-Demonstrationen in Kempten werden fleißig Flaggen geschwenkt. Manche sind harmlos - andere nicht.

1 von 7 Bei den Corona-Demonstrationen in Kempten werden fleißig Flaggen geschwenkt. Manche sind harmlos - andere nicht. Ein paar Beispiele. Bild: Ralf Lienert Bei den Corona-Demonstrationen in Kempten werden fleißig Flaggen geschwenkt. Manche sind harmlos - andere nicht. Ein paar Beispiele. Bild: Ralf Lienert 2 von 7 Bei den Corona-Demonstrationen in Kempten werden fleißig Flaggen geschwenkt. Manche sind harmlos - andere nicht. Ein paar Beispiele. Bild: Ralf Lienert Bei den Corona-Demonstrationen in Kempten werden fleißig Flaggen geschwenkt. Manche sind harmlos - andere nicht. Ein paar Beispiele. Bild: Ralf Lienert 3 von 7 Bei den Corona-Demonstrationen in Kempten werden fleißig Flaggen geschwenkt. Manche sind harmlos - andere nicht. Ein paar Beispiele. Bild: Ralf Lienert Bei den Corona-Demonstrationen in Kempten werden fleißig Flaggen geschwenkt. Manche sind harmlos - andere nicht. Ein paar Beispiele. Bild: Ralf Lienert 4 von 7 Bei den Corona-Demonstrationen in Kempten werden fleißig Flaggen geschwenkt. Manche sind harmlos - andere nicht. Ein paar Beispiele. Bild: Ralf Lienert Bei den Corona-Demonstrationen in Kempten werden fleißig Flaggen geschwenkt. Manche sind harmlos - andere nicht. Ein paar Beispiele. Bild: Ralf Lienert 5 von 7 Bei den Corona-Demonstrationen in Kempten werden fleißig Flaggen geschwenkt. Manche sind harmlos - andere nicht. Ein paar Beispiele. Bild: Ralf Lienert Bei den Corona-Demonstrationen in Kempten werden fleißig Flaggen geschwenkt. Manche sind harmlos - andere nicht. Ein paar Beispiele. Bild: Ralf Lienert 6 von 7 Bei den Corona-Demonstrationen in Kempten werden fleißig Flaggen geschwenkt. Manche sind harmlos - andere nicht. Ein paar Beispiele. Bild: Martina Diemand Bei den Corona-Demonstrationen in Kempten werden fleißig Flaggen geschwenkt. Manche sind harmlos - andere nicht. Ein paar Beispiele. Bild: Martina Diemand 7 von 7 Bei den Corona-Demonstrationen in Kempten werden fleißig Flaggen geschwenkt. Manche sind harmlos - andere nicht. Ein paar Beispiele. Bild: Ralf Lienert Bei den Corona-Demonstrationen in Kempten werden fleißig Flaggen geschwenkt. Manche sind harmlos - andere nicht. Ein paar Beispiele. Bild: Ralf Lienert 1 von 7 Kempten Demonstartion gegen die Corona-Bestimmungen von rund 1200 Personen - Corona - Covid 19 - Demo Bild: Ralf Lienert Kempten Demonstartion gegen die Corona-Bestimmungen von rund 1200 Personen - Corona - Covid 19 - Demo Bild: Ralf Lienert

In den sozialen Netzwerken: Extremistische Gruppierungen feiern Aus der Impfpflicht und Häme für Lauterbach

Lesen Sie auch

Corona-Demos in Kempten Was muss Demokratie aushalten? Ein Gespräch zwischen Corona-Demonstrantin und Kemptens Oberbürgermeister

In sozialen Netzwerken feiern extremistische Gruppierungen das Aus für die Impfpflicht, schütten Häme über den Gesundheitsminister aus – und kündigen gleichzeitig an, weiterhin auf die Barrikaden zu gehen.

Hier zeigt sich noch ein Grund, warum wir uns nicht allzu große Hoffnungen machen sollten, dass sich die explosive Stimmung einfach legen wird – selbst wenn die Pandemie eines Tages zu Ende ist. Unter die Bürgerinnen und Bürger, denen tatsächlich „nur“ die Freiheitsbeschränkungen im Kampf gegen Corona zu weit gingen, hatten sich schon früh Demokratieverächter, Populisten, Verschwörungsideologen und Rechtsextreme gemischt. Sie infiltrierten die Bewegung und werden auch in Zukunft alles dafür tun, die Zündschnur immer wieder anzustecken.

Unter dem Deckmantel, für Freiheit und Bürgerrechte zu kämpfen, geht es ihnen in Wahrheit vor allem darum, das Vertrauen in staatliche Institutionen, in Politikerinnen und Politiker auszuhöhlen. Umso wichtiger wäre es, dass sich die demokratischen Kräfte nicht in taktischen Spielchen und gegenseitigen Schuldzuweisungen verlieren – wie es in dieser Woche passiert ist.

Bilderstrecke

Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Bayern

1 von 12 In Bayern gelten seit dem 03. April neue Corona-Regeln. Es bleibt ein sogenannter "Basisschutz". Welche Maßnahmen sind damit gemeint? Diese Corona-Vorschriften gelten aktuell in Freistaat. Bild: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild) In Bayern gelten seit dem 03. April neue Corona-Regeln. Es bleibt ein sogenannter "Basisschutz". Welche Maßnahmen sind damit gemeint? Diese Corona-Vorschriften gelten aktuell in Freistaat. Bild: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild) 2 von 12 Das Tragen einer FFP2-Maske gilt nur noch in bestimmten Bereichen. So zum Beispiel in Krankenhäusern, Arztpraxen oder bei ambulanten Pflegediensten. Ziel ist es, besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen weiterhin vor einer Infektion zu schützen. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild) Das Tragen einer FFP2-Maske gilt nur noch in bestimmten Bereichen. So zum Beispiel in Krankenhäusern, Arztpraxen oder bei ambulanten Pflegediensten. Ziel ist es, besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen weiterhin vor einer Infektion zu schützen. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild) 3 von 12 Nach wie vor gilt: Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren sind von der FFP2-Maskenpflicht ausgenommen. Es reicht das Tragen einer medizinischen Maske. Es wird allerdings empfohlen, in geschlossenen Räumen generell eine medizinische Maske zu tragen. Bild: imago / Emma Innocenti (Symbolfoto) Nach wie vor gilt: Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren sind von der FFP2-Maskenpflicht ausgenommen. Es reicht das Tragen einer medizinischen Maske. Es wird allerdings empfohlen, in geschlossenen Räumen generell eine medizinische Maske zu tragen. Bild: imago / Emma Innocenti (Symbolfoto) 4 von 12 Im Öffentlichen Nahverkehr (Busse, Bahnen, Taxis etc.) ist das Tragen einer FFP2-Maske noch Pflicht. In Flugzeugen und Fernverkehrszügen reicht allerdings eine medizinische Maske. Bild: imago images / YAY Images (Symbolfoto) Im Öffentlichen Nahverkehr (Busse, Bahnen, Taxis etc.) ist das Tragen einer FFP2-Maske noch Pflicht. In Flugzeugen und Fernverkehrszügen reicht allerdings eine medizinische Maske. Bild: imago images / YAY Images (Symbolfoto) 5 von 12 Die Maskenpflicht beim Einkaufen entfällt in Bayern - zum Beispiel in Supermärkten. Auch beim Friseur oder im Massagestudio fällt die Maskenpflicht - und die Zugangsbeschränkung 3G. Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild) Die Maskenpflicht beim Einkaufen entfällt in Bayern - zum Beispiel in Supermärkten. Auch beim Friseur oder im Massagestudio fällt die Maskenpflicht - und die Zugangsbeschränkung 3G. Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild) 6 von 12 Am Arbeitsplatz darf der Arbeitgeber bestimmen, ob eine Maske getragen werden soll oder nicht. Auch weitere Schutzmaßnahmen dürfen vom Unternehmen vorgegeben werden. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Symbolbild) Am Arbeitsplatz darf der Arbeitgeber bestimmen, ob eine Maske getragen werden soll oder nicht. Auch weitere Schutzmaßnahmen dürfen vom Unternehmen vorgegeben werden. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Symbolbild) 7 von 12 Bei Mitarbeitern reichen zwei Tests pro Woche, wenn sie geimpft oder genesen sind. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild) Bei Mitarbeitern reichen zwei Tests pro Woche, wenn sie geimpft oder genesen sind. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild) 8 von 12 2G und 3G entfallen nun in Bayern. Damit fallen die Zugangsbeschränkungen in Gastronomie, Freizeiteinrichtungen und Geschäften. Bild: Martin Schutt, dpa (Symbolbild) 2G und 3G entfallen nun in Bayern. Damit fallen die Zugangsbeschränkungen in Gastronomie, Freizeiteinrichtungen und Geschäften. Bild: Martin Schutt, dpa (Symbolbild) 9 von 12 Auch in den Schulen im Freistaat ist die Maskenpflicht passé. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) Auch in den Schulen im Freistaat ist die Maskenpflicht passé. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) 10 von 12 Von der Testpflicht sind Bayerns Schüler allerdings noch nicht befreit. Bisher gilt: Wer am Präsenzunterricht oder an Veranstaltungen teilnehmen möchte, muss mindestens dreimal in der Woche einen aktuellen und negativen Corona-Test vorweisen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) Von der Testpflicht sind Bayerns Schüler allerdings noch nicht befreit. Bisher gilt: Wer am Präsenzunterricht oder an Veranstaltungen teilnehmen möchte, muss mindestens dreimal in der Woche einen aktuellen und negativen Corona-Test vorweisen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) 11 von 12 Sollte allerdings in einer Klasse ein nachweislicher Infektionsfall auftauchen, müssen sich Schüler und Lehrer fünf Unterrichtstage lang täglich testen. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) Sollte allerdings in einer Klasse ein nachweislicher Infektionsfall auftauchen, müssen sich Schüler und Lehrer fünf Unterrichtstage lang täglich testen. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) 12 von 12 Für die Lehrer im Freistaat ist es bei der Arbeit Voraussetzung, dass sie geimpft, genesen oder tagesaktuell negativ getestet sind. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) Für die Lehrer im Freistaat ist es bei der Arbeit Voraussetzung, dass sie geimpft, genesen oder tagesaktuell negativ getestet sind. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) 1 von 12 In Bayern gelten seit dem 03. April neue Corona-Regeln. Es bleibt ein sogenannter "Basisschutz". Welche Maßnahmen sind damit gemeint? Diese Corona-Vorschriften gelten aktuell in Freistaat. Bild: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild) In Bayern gelten seit dem 03. April neue Corona-Regeln. Es bleibt ein sogenannter "Basisschutz". Welche Maßnahmen sind damit gemeint? Diese Corona-Vorschriften gelten aktuell in Freistaat. Bild: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild)

Das unwürdige Schauspiel im Bundestag nutzt denen, die von Spaltung leben

Man kann darüber streiten, ob die Impfpflicht richtig ist oder falsch. Doch das unwürdige Schauspiel im Bundestag samt Ablehnung aller Anträge dürfte bei vielen Menschen den Eindruck verstärkt haben, dass es weder Regierung noch Opposition um die Sache ging, sondern vor allem um den eigenen strategischen Nutzen. Genutzt hat das aber vor allem jenen, die von Wut und Spaltung leben.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.