Endlich wieder längere Tage: So lange bleibt es jetzt abends heller

Wann wird es abends wieder heller? Die Tage im Allgäu werden endlich länger, es wird nicht mehr so schnell dunkel. Nach der Wintersonnenwende geht's voran.

31.01.2022 | Stand: 14:21 Uhr

Wie lange bleibt es hell? Vielen Allgäuerinnen und Allgäuern kann es derzeit gar nicht schnell genug gehen. Auch wenn wir noch mitten im Winter 2022 stecken, merkt man bereits: Die Tage werden länger, die Dunkelheit bricht Schritt für Schritt später herein.

Also: Wann wird es wieder heller abends? In diesem Artikel beantworten wir für Winter/Frühjahr 2022 diese und andere Fragen:

Wann wird es abends wieder heller?

Wie viel Minuten am Tag wird es heller?

Wie schnell wird es wieder heller?

Wann wird es morgens wieder heller?

Die gute Nachricht: Mit der Wintersonnenwende haben wir das Schlimmste schon lange hinter uns gebracht. Seit 21. Dezember, 16.58 Uhr, werden die Tage bis zur Sommersonnenwende am 21. Juni 2022 nun jeden Tag ein Stückchen länger (alles, was zur Wintersonnenwende wichtig ist hier).

Abends: Wann wird es dunkel?

Wann wird es abends dunkel? Mit dem Sonnenuntergang beginnt der Übergang von der Helligkeit des Tages in die Dunkelheit der Nacht. Wie jeder weiß, wird es jedoch nicht schlagartig dunkel, sobald die Sonne untergegangen ist, sondern es beginnt die Phase der Abenddämmerung. Diese dauert sehr grob gesagt aktuell etwa 30 Minuten.

Offiziell wird diese Phase als "bürgerliche Dämmerung" bezeichnet. Sie beginnt ab dem Moment, in dem die Sonne untergegangen ist, und endet, wenn der Mittelpunkt der Sonnenscheibe sechs Grad unter dem Horizont steht.

In der Phase der bürgerlichen Dämmerung benötigt man draußen noch kein künstliches Licht, Lesen und andere Aktivitäten sind noch möglich (Lesen Sie hier: Wann ist wieder Vollmond über dem Allgäu? So sieht der Mondkalender 2022 aus).

Wann wird es abends wieder heller?

Folgende Daten zeigen, wie viele Minuten am Tag es im Februar nun länger hell bleibt. Als Ort haben wir Kempten ausgewählt.

1. Februar 2022: Sonnenuntergang: 17.19 Uhr. Ende der bürgerlichen Dämmerung: 17.52 Uhr

2. Februar 2022: Sonnenuntergang: 17.20 Uhr. Ende der bürgerlichen Dämmerung: 17.53 Uhr

3. Februar 2022: Sonnenuntergang: 17.22 Uhr. Ende der bürgerlichen Dämmerung: 17.55 Uhr

4. Februar 2022: Sonnenuntergang: 17.24 Uhr. Ende der bürgerlichen Dämmerung: 17.56 Uhr

5. Februar 2022: Sonnenuntergang: 17.25 Uhr. Ende der bürgerlichen Dämmerung: 17.58 Uhr

6. Februar 2022: Sonnenuntergang: 17.27 Uhr. Ende der bürgerlichen Dämmerung: 17.59 Uhr

7. Februar 2022: Sonnenuntergang: 17.28 Uhr. Ende der bürgerlichen Dämmerung: 18.01 Uhr

In der ersten Februar-Woche 2022 bleibt es also jeden Tag eine bis zwei Minuten länger hell.

Und so geht es weiter:

10. Februar 2022: Sonnenuntergang: 17.33 Uhr. Ende der bürgerlichen Dämmerung: 18.05 Uhr

17. Februar 2022: Sonnenuntergang: 17.44 Uhr. Ende der bürgerlichen Dämmerung: 18.16 Uhr

27. Februar 2022: Sonnenuntergang: 18.00 Uhr. Ende der bürgerlichen Dämmerung: 18.31 Uhr

Wie schnell wird es wieder heller?

Nehmen wir die bürgerliche Dämmerung heran, wird es Anfang Februar in Kempten im Allgäu schon um 17.52 Uhr dunkel, Ende Februar hingegen erst im 18.31 Uhr. In einem Monat ist es also um fast 40 Minuten länger hell als aktuell.

Der Sonnenuntergang auf dem Ofterschwanger Horn mit Blick Richtung Grünten. Bild: Mathias Wild (Archiv)

Einige Eckdaten für den März 2022:

10. März 2022: Sonnenuntergang: 18.16 Uhr. Ende der bürgerlichen Dämmerung: 18.47 Uhr

20. März 2022: Sonnenuntergang: 18.31 Uhr. Ende der bürgerlichen Dämmerung: 19.02 Uhr

27. März 2022: Sonnenuntergang: 19.41 Uhr. Ende der bürgerlichen Dämmerung: 20.12 Uhr

Am 27. März werden in Deutschland die Uhren von Winterzeit auf die Sommerzeit umgestellt. Die Zeitumstellung macht es noch leichter für alle, die sich abends länger Helligkeit wünschen. Nun ist es schon bis nach 20 Uhr draußen hell.

Und so geht es bis zur Sommersonnenwende weiter:

15. April 2022: Sonnenuntergang: 20.08 Uhr. Ende der bürgerlichen Dämmerung: 20.40 Uhr

15. Mai 2022: Sonnenuntergang: 20.49 Uhr. Ende der bürgerlichen Dämmerung: 21.26 Uhr

15. Juni 2022: Sonnenuntergang: 21.18 Uhr. Ende der bürgerlichen Dämmerung: 21.59 Uhr

21. Juni 2022: Sonnenuntergang: 21.20 Uhr. Ende der bürgerlichen Dämmerung: 22.01 Uhr

Der 21. Juni 2022 markiert den Tag der Sommersonnenwende 2022. Danach geht die Entwicklung wieder in die andere Richtung, die Sonne geht abends jeden Tag ein Stückchen früher unter.

Wann wird es morgens wieder heller?

Auch morgens gibt es nun bereits mehr Helligkeit. Die Sonne geht jeden Tag etwas früher auf, es bleibt weniger lang dunkel. Die Entwicklung anhand einiger Daten:

1. Februar 2022: Start der bürgerlichen Dämmerung: 7.12 Uhr. Sonnenaufgang 7.45 Uhr.

15. Februar 2022: Start der bürgerlichen Dämmerung: 6.53 Uhr. Sonnenaufgang 7.24 Uhr.

1. März 2022: Start der bürgerlichen Dämmerung: 6.28 Uhr. Sonnenaufgang 6.59 Uhr.

15. März 2022: Start der bürgerlichen Dämmerung: 6.01 Uhr. Sonnenaufgang 6.32 Uhr.

27. März 2022: Start der bürgerlichen Dämmerung: 6.36 Uhr. Sonnenaufgang 7.07 Uhr.

Mit dem Start der Sommerzeit 2022 startet die Helligkeit morgens nun später, dafür ist es abends länger hell.