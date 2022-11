Warntag am 8. Dezember 2022: Ablauf, Sirenen, Warn-SMS

Am 8. Dezember 2022 ist nicht nur in Bayern Warntag. Dann heulen vielerorts die Sirenen und Warn-SMS werden verschickt. Hier Ablauf und alle Infos zum Warntag.

21.11.2022 | Stand: 16:57 Uhr

Warntag am 8. Dezember 2022: An diesem Tag wird nicht nur in Bayern, sondern in allen Bundesländern der Katastrophenfall geprobt. Dann heulen vielerorts die Sirenen, Smartphone-Besitzer bekommen Warn-SMS auf ihr Handy. Welchen Sinn hat der Warntag? Wie lange dauert das Ganze? Muss ich selbst aktiv werden? Hier alle Infos zum bundesweiten Warntag.

Termin und Uhrzeit: Wann findet der Warntag 2022 statt und wie lange dauert das Ganze?

Der Warntag 2022 findet am 8. Dezember 2022 statt, und zwar nicht nur in Bayern, sondern bundesweit. An diesem Tag testen Landkreise, Städte und Gemeinden ihre Mittel und Wege, mit denen sie die Menschen vor einer größeren Gefahr oder einer Katastrophe warnen wollen.

Beginn ist um 11 Uhr. In den folgenden Minuten aktivieren die Behörden und Einsatzkräfte den Probealarm.

Wie ist der Ablauf beim Warntag 2022?

Ab 11 Uhr wird die Probewarnung in Form eines Warntextes an alle angeschlossenen Multiplikatoren geschickt. Das sind zum Beispiel Ämter und Behörden, Rundfunkanstalten und Medienhäuser.

Diese versenden die Probewarnung zeitversetzt unter anderem über TV, Radio, Webseiten und Smartphones. Auch die Warn-App NINA wird aktiviert.

Zusätzlich können - je nachdem, was in einer Gemeinde vorhanden ist - zum Beispiel auch Sirenen (so klingen Warnung und Entwarnung per Sirene) oder Lautsprecherdurchsagen ausgelöst werden.

Was hat es mit den Warn-SMS - Cell Broadcasting - aufs Handy auf sich?

Beim Warntag am 8. Dezember werden die Probe-Warnungen auch über sogenanntes Cell Broadcasting an viele Handybesitzer verschickt. Cell Broadcasting funktioniert im Gegensatz zu anderen Warnsystemen wie Nina oder Katwarn ohne installierte App: Als Handy-Besitzer bekommt man mit dem neuen System einfach eine Warn-Mitteilung aufs Smartphone geschickt. Mit dem Eintreffen des Warntextes ertönt auch ein lautes Tonsignal. Dieses Signal kann man durch Bestätigung der Nachricht abschalten.

Kann ich Cell Broadcast vor dem Warntag deaktivieren, damit der Alarm am 8. Dezember nicht angeht?

Nein, Testnachrichten, die im Rahmen des Warntags verschickt werden, können nicht deaktiviert werden.

Heulen am 8. Dezember überall in Bayern die Sirenen?

"In Deutschland sind Sirenen auch im Jahr 2022 nicht flächendeckend vorhanden, weshalb auch beim Warntag 2022 nicht überall Sirenen zu hören sein werden", heißt es beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Die Entscheidung, ob Sirenen vorgehalten, betrieben und regelmäßig gewartet werden, treffen die Städte und Gemeinden in eigener Zuständigkeit.

Im Katastrophenfall setzen viele Kommunen auf Sirenen, um die Bevölkerung zu warnen. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa

Warum gibt es den Warntag 2022 überhaupt?

Bei dem bundesweiten Warntag sollen Menschen in Deutschland mit dem Thema Warnung der Bevölkerung vertraut machen. "Der Warntag ist ein bewusster Stresstest für die Warninfrastruktur in Deutschland", heißt es beim bayerischen Landesfeuerwehrverband. Im Alltag liefen die Warnsysteme zuverlässig. Der Warntag soll aber "ganz gezielt dabei helfen, Optimierungspotenziale zu identifizieren".

Wann gab es zuletzt einen Warntag?

2020 - und der hatte Folgen. Vieles ging damals schief, Sirenen liefen nicht oder die Warnungen wurden verspätet verschickt. Von einem Fehlschlag will man bei den zustänidgen Behörden aber nicht sprechen. "Die Mängel bei der Alarmierung hätte man ohne einen Warntag nicht entdeckt, heißt es beim Bundesamt. "Somit hat der Warntag als Stresstest und Übung seinen Zweck erfüllt, weil damit die Warnung in Deutschland nachhaltig gestärkt wurde."