Warum man in Südafrika versicht, Zebras ohne Streifen zu züchten

In Südafrika wird ein Zebra ohne die schwarz-weiße Musterung gezüchtet. Warum? Weil der Mensch wieder etwas gutmachen will.

23.02.2022 | Stand: 21:09 Uhr

Streifenfrei gilt als Idealzustand– zumindest für Fenster, Brillen und andere Dinge aus Glas. Für das Zebra aber bislang eher nicht. Warum es gestreift durch die heiße Savanne streift, darüber gibt es etliche Theorien. Eine davon: Die Streifen sind für die Feinde offenbar total verwirrend. Setzt sich das Zebra in Bewegung, können weder Löwe noch Hyäne bei all dem Streifen-Kuddelmuddel das einzelne Zebra noch gut als Mahlzeit erkennen. Auch für die Tsetsefliege ist es so gut wie unsichtbar, sie summt vorbei.

Einst streiften streifenfreie Quaggas durch die Savanne

Warum also einem Zebra die Streifen wegzüchten? Klingt doch absurd, aber aus Südafrika vermeldet man nun ziemlich stolz, dass das Projekt streifenfreies Zebra vorangeht: Es gibt mittlerweile am Kap einen Bestand von 200 Tieren, die aussehen, als sei ihnen ein Teil der Streifen im Regen abhandengekommen. Manche haben gar keine mehr und ähneln daher nun jener Zebra-Unterart, die europäische Siedler als unnütze Grasfresser einst ausrotteten: den Quaggas! Das letzte starb 1883 in einem Amsterdamer Zoo.

Seit 35 Jahren versucht man nun in Südafrika durch gezielte Kreuzungen, das Quagga zurückzuzüchten. Eine Art Wiedergutmachung. Wobei das Projekt nicht nur Befürworter hat. Der wesentliche Kritikpunkt: Bloß weil ein Zebra keine Streifen mehr hat, ist es noch kein Quagga! „Die Evolution wiederholt sich nicht“, gibt auch March Turnbull vom Quagga-Projekt zu, verweist aber darauf, dass die DNA der Neuquaggas offenbar zu großen Teilen mit denen der Altquaggas übereinstimmt. Warum hatten die keine Streifen? Womöglich, weil es in ihrem Biotop keine Tsetsefliege gab. Eine noch nicht letztendlich geklärte Frage im Gegensatz zu dieser: Ist das Zebra weiß mit schwarzen Streifen oder umgekehrt? Letzteres, schwarz mit weißen Streifen – verwirrend schön!