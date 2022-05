"Sturm und Sonne" und "Der höllische Heinz": Diese beiden Tatort-Folgen sehen Sie heute

Was für ein Tatort läuft heute? Am Montag, 30. Mai 2022, kommen zwei Tatort-Folgen aus Weimar und Hannover. Hier die Kritik und Besetzung im Schnellcheck.

Er zählt zu den beliebtsten Fernsehserien im deutschen Fernsehen: Seit 1970 wird der "Tatort" im Fernsehen ausgestrahlt und erfreut sich seither enormer Beliebtheit. Jeden Sonntag um 20.15 Uhr fiebern und rätseln zahlreiche Zuschauer mit den Ermittlern der ARD-Krimireihe mit. Doch auch unter der Woche wird der Tatort im TV-Programm ausgestrahlt.

Was für ein Tatort kommt heute?

Tatort Hannover, Folge 545, "Sonne und Sturm" von 2003

Tatort Weimar, Folge 1078, "Der höllische Heinz" von 2019

22.15 Uhr, RBB: "Sonne und Sturm" mit Lindholm (Hannover)

Heute am, werden diese Tatort-Episoden gezeigt:

Martin Felser findet in seinem Briefkasten einen kuriosen anonymen Hinweis: "Kommen Sie schnell - sonst Mord" steht auf der Postkarte. Beigelegt ist ein Kraftriegel, den die Kommissarin Charlotte Lindholm sicherheitshalber im Labor analysieren lässt. Das Ergebnis: Der Riegel ist tatsächlich vergiftet.

Charlottes reist in das verschlafene Dorf Nordersiel an der Nordsee, in dem die Karte aufgegeben wurde. Doch sie ist zu spät. Wolfgang Surdrup, Besitzer eines kleinen Ausflugdampfers, liegt bereits mit schweren Vergiftungserscheinungen im Krankenhaus, sein Tod wird nicht mehr zu verhindern sein.

Charlotte Lindholm stößt auf tragische Verstrickungen. In deren Mittelpunkt steht der cholerische Roland Jellinek, Partner des vergifteten Surdrup. Wie kam es zu der Vergiftung von Surdrup? Welche Rolle spielt der Rechtsstreit zwischen Surdrup und Jellinek? Und was ist mit dem Heilpraktiker Praetorius dessen Beziehung zu Jellineks Frau Nynke weit über ein Arzt-Patientenverhältnis hinausgeht?

Wer sind die Darsteller im heutigen Tatort?

Kommissarin Charlotte Lindholm: Maria Furtwängler

Martin Felser: Ingo Naujoks

Nynke Jellinek: Eva Kryll

Sandra Jellinek: Bernadette Heerwagen

Polizeihauptmeister Thilo: Steffen Groth

Christian Praetorius: Harald Schrott

Roland Jellinek: Jochen Nickel

Wie wird der Tatort heute?

Das Fazit von tvspielfilm.de: "Giftig-guter Nordsee-Krimi, klasse gespielt"

22.30 Uhr, HR: "Der höllische Heinz"mit Dorn und Lessing (Weimar)

Wolfgang Weber, der Besitzer der Westernstadt „El Doroda“ wird tot aus der Ilm geborgen. Er war als Indianer verkleidet und wurde wohl mit einem Beil erschlagen. Die Weimarer Kommissare Dorn und Lessing finden heraus, dass er offenbar seinen Pächtern kündigen wollte. Haben die Hobbyisten in ihrer Verzweiflung eine Lynchparty gefeiert?

Während Kira in El Doroda undercover ermittelt, stößt Lessing auf die Tiefbauunternehmerin Ellen Kircher. Ihre Frima hatte bei Erdwärme-Bohrungen vor kurzem festgestellt, dass sich unter dem Gelände der Westernstadt Seltene Erden befinden, die das Areal sehr wertvoll machen. Dies reduziert den Fall auf zwei Hauptverdächtige: den Geschäftsführer der Westernstadt Heinz Knapps und die an den Seltenen Erden interessierte Unternehmerin Ellen Kircher.

Zwischen Knapps und Kircher kommt es zum Streit, kurz darauf ist auch Ellen Kircher tot. Knapps steht schließlich als zweifacher Mörder fest und flüchtet in sein Haus, um Sachen für seine Flucht zusammenzupacken. Als der Kommissar ihn dort festnehmen will, gerät der selbst in Lebensgefahr und der Fall nimmt eine dramatische Wendung.

Wer spielt im Tatort heute? Darsteller im Tatort Weimar "Der höllische Heinz"

Hauptkommissarin Kira Dorn: Nora Tschirner

Hauptkommissar Lessing: Christian Ulmen

Kommissariatsleiter Kurt Stich: Thorsten Merten

Polizist Ludwig Maria Pohl „Lupo“: Arndt Schwering-Sohnrey

Rechtsmedizinerin Dr. Seelenbinder: Ute Wieckhorst

Heinz Knapps: Peter Kurth

Ellen Kircher, Chefin des Tiefbauunternehmens Kircher: Marie-Lou Sellem

Sohn Nick Kircher, Anführer der „Bones“: Martin Baden

Wie wird der Tatort heute?

Das Fazit von Stern: "Der Krimi ist sehr unterhaltsam, voller unzähliger kleiner, feiner Szenen und Pointen und feuert am Tag nach Silvester das aus der thüringischen Stadt inzwischen gewohnte Wortwitz-Feuerwerk ab."

