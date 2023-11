Was James Bond mit der Tanne vom Trafalgar Square zu tun hat

Ein bislang unbekanntes Dokument legt nahe, dass der Schriftsteller und Spion Ian Fleming Initiator einer beliebten Tradition war: dem Aufstellen eines Weihnachtsbaums aus Norwegen in London.

29.11.2023 | Stand: 19:45 Uhr

Seit 76 Jahren schenkt die Stadt Oslo Großbritannien einen Weihnachtsbaum für den Trafalgar Square in London . Der " Trafalgar Square Christmas Tree" ist ein Dank Norwegens für den britischen Beistand im Zweiten Weltkrieg . In diesem Jahr wurde er, wie die britische BBC oder die norwegische Zeitung Aftenposten berichteten, bereits gefällt am 24. November in Nordmarka , einem Waldgebiet nördlich von Oslo . Die 19 Meter hohe und 70 Jahre alte Tanne wird nun per Schiff nach London gebracht und die britische Hauptstadt rechtzeitig zur offiziellen Lichterzeremonie am 7. Dezember erreichen.

Für beide Länder ist das eine große Sache. Schon das Fällen des Baums ist ein hochoffizieller Akt, dem kürzlich Patricia McAllister , Lord Mayor (Oberbürgermeisterin) of Westminster , in Begleitung der britischen Botschafterin in Norwegen beiwohnte. Zusammen mit der Bürgermeisterin von Oslo , Anne Lindboe . Allerdings ist die Tradition in Gefahr – vor allem aus Gründen des Klimaschutzes. Und weil der Baum regelmäßig für Zwietracht sorgt. Im vergangenen Jahr wurde er in Großbritannien als "erbärmlich" verspottet, 2019 fühlte sich die damalige Bürgermeisterin von Oslo in London dazu aufgefordert, klarzustellen, dass der Baum "keine Beleidigung" Großbritanniens darstelle.

Bond-Schöpfer Ian Fleming soll den Einfall während eines alkoholreichen Abendessens gehabt haben

Jetzt wurde im Archiv des "National Maritime Museum" ein bislang unbekanntes Dokument gefunden, über das die Zeitung The Times berichtete. Es weist darauf hin, dass Ian Fleming, der Schöpfer von "James Bond", der Initiator des Brauches sein könnte. Fleming war 1942 Offizier des britischen Marine-Nachrichtendienstes, als er kurz vor Weihnachten den norwegischen Widerstandskämpfer Mons Urangsvag in London empfing. Dieser hatte von einer geheimen Mission im von den Nazis besetzten Norwegen zwei Tannenbäume mitgebracht, um sie dem norwegischen König Haakon VII. für das Fest zu überreichen, der in einem schottischen Schloss im Exil weilte.

Nach den Erinnerungen des Admirals Norman Denning sei es Flemings Einfall während eines alkoholreichen Abendessens gewesen, eine der Tannen auf dem Trafalgar Square aufzustellen und dort mit dem Norweger auf Haakon VII. mit Aquavit anzustoßen. Dem handschriftlichen Dokument zufolge wurde die Idee noch an jenem Abend umgesetzt. Lichter fehlten allerdings – zum Schutz vor deutschen Bombern. Zwei Jahre nach Kriegsende wurde dann der erste norwegische Baum offiziell nach London geschickt. Zur Tradition gehört, dass seine Beleuchtung am ersten Donnerstag im Dezember angemacht wird, begleitet von Chorgesang und zahlreichen Schaulustigen. Die Beleuchtungszeremonie gilt vielen Britinnen und Briten als der eigentliche Auftakt der Weihnachtszeit. Die für den Trafalgar Square zuständige Verwaltung Westminster City Council betonte, der Baum werde mit energiesparenden Lichterketten geschmückt.

Norwegische Tanne am Trafalger Square: Tradition steht vor Aus – aus Klimaschutzgründen