Soziale Medien werden weltweit von Milliarden Menschen genutzt. Im Interview spricht Autor Christian Montag über die Kehrseite und wie man sich dem Bann entziehen kann.

19.10.2021 | Stand: 06:07 Uhr

Facebook, Instagram, TikTok und Co. sind für viele Menschen mittlerweile ein Teil des Lebens: Knapp 3,8 Milliarden nutzen weltweit soziale Netzwerke. Die großen Technologieunternehmen tun alles, damit die Nutzenden in sozialen Netzwerken versinken und eine Unzahl an digitalen Fußabdrücken hinterlassen, von denen die Firmen profitieren. Ein Phänomen, mit dem sich Psychologe Christian Montag auseinandersetzt und über das er jetzt ein Buch geschrieben hat.