Was Mieter beachten müssen, wenn sie die Wohnung modernisieren

Viele Mieter würden gern eine neue Küche einbauen, einen Kamin oder ein neues Bad. Doch selbst mit dem Okay der Eigentümer kann das rechtlich heikel werden.

Von Berrit Gräber

26.01.2022 | Stand: 19:44 Uhr

Schöner Wohnen steht in diesen Corona-Zeiten ganz oben auf der Wunschliste von Millionen Mietern. Viele träumen von einer schicken, neuen Einbauküche. Von einer ebenerdigen Dusche, größeren Räumen, edlem Parkett, Kaminfeuer im Wohnzimmer oder einem Wintergarten. So manche Langzeit-Mieter wären gern bereit, auf eigene Kosten zu modernisieren. Doch größere Umbauten in gemieteten Objekten sind rechtlich heikel. Auf keinen Fall sollen Mieterinnen und Mieter ohne das Okay der Vermieterin oder des Vermieters Fakten schaffen, warnt Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund: „Da heißt es höllisch aufpassen.“ Selbst die Eigentümer-Zustimmung schützt nicht automatisch vor Rückbau beim Auszug. Mieter mit Behinderung haben dagegen gute Karten, Umbaupläne durchzusetzen.