Sie überquerte einen gesperrten Bahnübergang: Frau wird von Zug erfasst und stirbt

In Weingarten bei Ravensburg hat es gestern einen tragischen Unfall am Bahnübergang "Käferfresser" gegeben. Eine 81-Jährige wurde vom Zug erfasst und ist tot.

03.07.2022 | Stand: 11:47 Uhr

Der tödliche Unfall ereignete sich laut Polizei in Ravensburg gestern am Samstagnachmittag gegen 17.50 Uhr an der Bahnstrecke Friedrichshafen - Ulm. Eine 81-jährige Pedelec-Fahrerin überquerte laut Mitteilung den derzeit gesperrten Bahnübergang "Käferfresser" in Weingarten.

Sie wurde von dem aus Richtung Friedrichshafen kommenden Zug frontal erfasst und erlitt tödliche Verletzungen.

Unfall am Bahnübergang in Weingarten: Seniorin tot

Die 56 Fahrgäste der Bahn und der Zugführer wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

In Weingarten fand nach dem Unfall ein Großeinsatz der Retter statt. Im Einsatz waren

sechs Rettungswagen

die FFW Weingarten mit fünf Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten

acht Polizeibeamte

