Gregor S., der den Sohn von Alt-Bundespräsident Richard von Weizsäcker getötet haben soll, ist offenbar tot augfunden worden. Das ist bislang bekannt.

22.04.2022 | Stand: 09:20 Uhr

Der mtmaßliche Mörder des Sohnes von Alt-Bundespräsident Richard von Weizsäcker, Gregor S., ist tot aufgefunden worden. Das berichtet bild.de.

Prof. Fritz von Weizsäcker starb am 19. November 2019 in der Berliner Schlosspark-Klinik. Dort hielt der 59-Jährige einen Vortrag. Im Publikum saß Gregor S., der Weizäcker gegen Ende ein Messer in den Hals rammte. Zudem versuchte er, einen Polizisten zu töten, der aber überlebte.

Gregor S. war wegen seiner Tat im Sommer 2020 verurteilt worden.