Wie ist das Wetter im Oktober am Gardasee? Das fragen sich viele, die im Herbst noch einmal Urlaub machen wollen. Kein Wunder: Der See in Norditalien ist perfekt dafür geeignet.

24.07.2023 | Stand: 14:33 Uhr

Der Gardasee ist eines der beliebtesten Urlaubsziele in Europa. Das gilt auch für den Oktober, denn das Wetter in Norditalien ist zu dieser Jahreszeit häufig noch sehr gut dafür geeignet, die Zeit draußen zu verbringen. Und auch die Wassertemperatur schreckt zumindest Hartgesottene nicht von einem Bad im See ab.

Wie ist das Wetter im Oktober am Gardasee?

Der Oktober ist vom Wetter her eine gute Reisezeit für den Gardasee.

Temperatur am Tag: im Schnitt 18 Grad

Temperatur in der Nacht: im Schnitt um die 10 Grad

Wassertemperatur Gardasee: um die 19 Grad

Sonnenstunden im Oktober pro Tag: 6

Regentage im Oktober: 8

Wie oft regnet es im Oktober am Gardasee?

Tatsächlich ist der Oktober ein regenreicher Monat am Gardasee. Im Schnitt gibt es acht Regentage, auch bewölkt ist es häufig. Immerhin bleiben die Temperaturen zumeist angenehm.

Limone, Malcesine, Riva del Garda: Wann ist die beste Reisezeit im Oktober für den Gardasee?

Vor allem Anfang Oktober gibt es immer wieder noch recht warme Tage mit vielen Sonnenstunden am Lago di Garda. Ende Oktober wird es dann schon deutlich kühler und auch die Wassertemperatur des Sees sinkt im Herbst deutlich. Die zunehmend grauen Tage haben aber einen Vorteil für Reisende: Während es im Hochsommer am Gardasee oft voll, teilweise überlaufen ist, kommen im Oktober deutlich weniger Touristen. Das macht Besuche in wunderschönen Orten wie Sirmione mit seinen antiken Ruinen, Malcesine, Riva del Garda oder Limone angenehmer. Feiertage gibt es im Oktober in Norditalien nicht.

Insgesamt betrachtet ist der goldene Oktober also eine gute Reisezeit für den Gardasee, vor allem für Aktivurlauber oder solche, die die vielen Sehenswürdigkeiten am Lago di Garda besichtigen wollen.

Für ein Bad im Gardasee im Oktober muss man hart im Nehmen sein. Bild: Manuel Romano, imago

Was kann ich im Oktober am Gardasee unternehmen?

Sonnentage und Regentage wechseln sich im Oktober am Gardasee ab, die Temperaturen sind insgesamt noch recht warm - perfekte Voraussetzungen also für Besichtigungen und Aktivitäten rund um den See:

Welche Kleidung packe ich für den Oktober-Urlaub am Gardasee ein?

Gerade abends kann es im Oktober am Lago die Garda schon recht kühl werden. Ins Reisegepäck sollten also neben Sommerbekleidung und Sonnenbrille unbedingt auch Pullover und dünne Jacken. Auch Regenjacke und Regenschirm sollten dabei sein - Schauer und Regen sind zu dieser Jahreszeit jederzeit möglich.

Welches Klima herrscht generell am Gardasee?

Obwohl der Gardasee ein Gebirgssee ist, herrscht in der Region ein fast schon mediterranes Klima. Die Temperaturen sinken in der Regel nicht unter 0 Grad, im Jahresschnitt liegen sie bei etwa 15 Grad Celsius. Schnee und Eis gibt es nur äußerst selten.