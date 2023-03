Wie viele Mitglieder haben die Zeugen Jehovas in Deutschland?

Die Zeugen Jehovas fallen in Deutschland immer wieder durch ihre Missionstätigkeit auf. Diese führt dazu, dass die Zahl der Mitglieder stark anwächst.

10.03.2023 | Stand: 10:15 Uhr

Die Zeugen Jehovas sind in Deutschland enorm präsent. Viele Menschen kamen mit ihnen bereits an ihrer Haustür in Berührung, was mit einer ausgeprägten Missionstätigkeit zu tun hat. Diese wird auch in den Straßen und Innenstädten des Landes gelebt. Die Religionsgemeinschaft verteilt dabei die Zeitschriften "Erwachet!" und "Der Wachtturm" und bietet kostenlose Bibelkurse an.

Durch die Missionstätigkeit konnten die Zeugen Jehovas die Zahl ihrer Mitgliederinnen und Mitglieder über die letzten Jahre und Jahrzehnte immer weiter steigern.

Zeugen Jehovas in Deutschland: Zahl der Mitglieder 2023 im Überblick

Im Januar 2023 zählten die Zeugen Jehovas in Deutschland laut eigener Berechnung 175.558 Mitgliederinnen und Mitglieder. Damit gehört die Gemeinde zu den größten Europas. Die Religionsgemeinschaft nennt diese Verkünder. Laut der Statistik gibt es in der Bundesrepublik 2003 Versammlungen der Zeugen Jehovas und 884 Königreichssaalgebäude. In Deutschland ist die Glaubensgemeinschaft als "Zeugen Jehovas in Deutschland" öffentlich-rechtlich korporiert. Sitz ist in Berlin-Köpenick.

Im Jahr 2019 hatte die Religionsgemeinschaft noch rund 165.000 Mitgliederinnen und Mitglieder in Deutschland gezählt. Das Außenministerium der Vereinigten Staaten hatte im Jahr 2018 einen Bericht vorgelegt, wonach in Deutschland in etwa 222.000 aktive und inaktive Mitgliederinnen und Mitglieder der Zeugen Jehovas leben.

Zeugen Jehovas: Mitglieder-Entwicklung aktuell und Mitglieder weltweit

In den letzten Jahrzehnten gehörten die Zeugen Jehovas zu den am schnellsten wachsenden Religionsgemeinschaften der Welt. Im Jahr 1980 zählten sie etwas mehr als zwei Millionen Mitgliederinnen und Mitglieder weltweit. Nach Angaben der Religionsgemeinschaft gibt es weltweit mittlerweile rund 8,5 Millionen missionstätige Zeugen Jehovas. Als "Weltzentrale" der Glaubensgemeinschaft gilt New York. Hauptsitz ist in Brooklyn.

Wer sind die Zeugen Jehovas – und an was glauben sie?

Bei den Zeugen Jehovas handelt es sich um eine christlich ausgerichtete Religionsgemeinschaft. Sie glauben an Jehova als "allmächtigen Gott und Schöpfer" und an einen bevorstehenden Weltuntergang. Bei diesem werden sie dann aus Auserwählte gerettet, so die Annahme. Sie legen die Bibel in vielen Bereichen anders aus als andere christliche Religiongsgemeinschaften. Die Zeugen Jehovas haben keine bezahlten geistlichen. Die Gottesdienste werden in den "Königreichssälen" daher von Ehrenamtlichen geleitet. Die Religionsgemeinschaft wird durch freiwillige Spenden finanziert.

Die Zeugen Jehovas setzen auf strenge Vorschriften. Alle religiösen Feiertage und Geburtstage lehnen sie ab, übermäßiger Alkohol- und Tabakkonsum wird nicht geduldet. Dem Staat steht die Religiongsgemeinschaft mit einer gewissen Distanz gegenüber. Die Mitgliederinnen und Mitglieder der Zeugen Jehovas nehmen aus religiösen Gründen nicht an Wahlen teil.

Wer hat die Zeugen Jehovas gegründet?

Die Zeugen Jehovas wurden im Jahr 1931 gegründet. Sie ging aus der Internationalen Vereinigung Ernster Bibelforscher hervor, welche Ende des 19. Jahrhunderts von Charles Taze Russel in den USA ins Leben gerufen wurde. Der Geschäftsmann war zuvor Mitgründer des religiösen Verlags "Wachtturm-Gesellschaft".

