Einkaufen unter der italienischen Sonne: Das sind die schönsten Märkte am Gardasee

Besonders beliebt bei Gardasee-Touristen sind die zahlreichen Märkte. Sie haben einen besonderen Flair. Hier die schönsten Wochenmärkte am Gardasee.

09.08.2023 | Stand: 13:57 Uhr

Wochenmärkte sind ein beliebtes Ziel von Gardasee-Urlaubern. Denn den Tag mit einem Spaziergang über den Markt zu starten , ist für viele Deutsche die Definition von Entspannung. Am Gardasee kommt oft noch der Blick auf das glänzende Wasser dazu.

Ob Wochenmarkt, Flohmarkt oder Nachtmarkt - die Ortschaften rund um den beliebten See haben einiges zu bieten. In diesem Artikel haben wir die schönsten Wochenmärkte am Gardasee zusammengefasst.

Wochenmärkte am Gardasee 2023: Das sind die Termine und Öffnungszeiten

Wochenmärkte am Montag :

Colombare di Sirmione (von 8 bis 13 Uhr) Moniga del Garda (von 8 bis 13 Uhr) Peschiera del Garda (von 8 bis 13 Uhr) Pozzolengo (von 8 bis 13 Uhr) San Zeno di Montagna (von 8 bis 13 Uhr) Torri del Benaco (von 8 bis 13 Uhr)

:

Wochenmärkte am Dienstag :

Castelletto di Brenzone (von 8 bis 13 Uhr) Castelnuovo del Garda (von 8 bis 13 Uhr) Cavaion Veronese (von 8 bis 13 Uhr) Cisano di Bardolino (von 8 bis 13.30 Uhr, Anfang April bis Anfang Oktober) Desenzano del Garda (von 8 bis 13 Uhr) Gardola (von 8 bis 13 Uhr) Limone sul Garda (von 8 bis 13 Uhr) Lugagnano (von 8 bis 13 Uhr) Nago-Torbole (von 8 bis 13 Uhr, am zweiten und vierten Dienstag des Monats, April bis September) Ponti sul Mincio (von 8 bis 13 Uhr) Verona (von 8 bis 13 Uhr auf dem Piazza del Erbe, von 8 bis 14 Uhr auf dem Piazza San Zeno und Piazza Isolo)

:

Wochenmärkte am Mittwoch : Arco (von 8 bis 13 Uhr, am ersten und dritten Mittwoch des Monats) Bogliaco (von 8 bis 13 Uhr, alle zwei Wochen) Gargnano (von 8 bis 13 Uhr, alle zwei Wochen) Lazise (von 8 bis 13 Uhr) Riva del Garda (von 8 bis 13 Uhr, am zweiten und vierten Mittwoch des Monats) San Felice del Benaco (von 8 bis 13 Uhr) Verona (von 8 bis 13 Uhr auf dem Piazza del Erbe, von 8 bis 14 Uhr in Borgo Tronto und von 8 bis 17 Uhr an der Porta Vescovo)

: Wochenmärkte am Donnerstag :

Assenza di Brenzone (von 8 bis 13 Uhr) Bardolino (von 8 bis 13.30 Uhr, Achtung: meist viel Verkehr in der Altstadt) Brescia (von 7 bis 14 Uhr) Bussolengo (von 8 bis 13 Uhr) Lonato del Garda (von 8 bis 13 Uhr) Maderno (von 8 bis 13 Uhr) Verona (von 8 bis 13 Uhr auf dem Piazza del Erbe, von 8 bis 14 Uhr auf dem Piazza Isolo)

:

Käse, Fleisch, Obst: Bei vielen Wochenmärkten am Gardasee wird auf Qualität und Regionalität gesetzt. Bild: Richard Duval/Danita Delimont, Imago

Wochenmärkte am Freitag :

Arco (von 8 bis 13 Uhr, reiner Lebensmittelmarkt) Brescia (von 7 bis 14 Uhr) Garda (von 8 bis 14 Uhr) Lugana di Sirmione (von 8 bis 13 Uhr) Manerba del Garda (von 8 bis 13 Uhr) Puegnago del Garda (von 8 bis 13 Uhr) Soiano del Garda (von 8 bis 13 Uhr) Verona (von 8 bis 13 Uhr auf dem Piazza del Erbe, von 8 bis 14 Uhr auf dem Piazza San Zeno und an der Corso Porta Nuova)

:

Wochenmärkte am Samstag ; Brescia (von 7 bis 14 Uhr) Calmasino di Bardolino (von 7.30 bis 13 Uhr) Caprino Veronese (von 8 bis 13 Uhr) Malcesine (von 8 bis 13 Uhr) Mantova (von 8 bis 13 Uhr) Pacengo di Lazise (von 8 bis 13 Uhr) Padenghe sul Garda (ab 14 Uhr) Salò (von 8 bis 13 Uhr) San Martino della Battaglia (von 8 bis 13 Uhr) Sona (von 8 bis 13 Uhr)

;

Wochenmärkte am Sonntag : Rivoltella (von 8 bis 13 Uhr)

:

Wochenmärkte am Gardasee sind im Gegensatz zu denen in Deutschland nicht ausschließlich Lebensmittelmärkte. Händler bieten an ihren Ständen beispielsweise auch selbst hergestellten Schmuck, Kleidungsstücke und handgefertigte Kunst an. Die größten Wochenmärkte gibt es in Desenzano del Garda und Salò.

Am Gardasee gibt es zudem viele Freizeitmöglichkeiten. Welche Freizeit-Parks am Gardasee Italien-Urlauber kennen sollten, erfahren Sie hier.

Auf dem Wochenmarkt in Sirmione am Gardasee gibt es beispielsweise eine große Auswahl an Strandkleidern, Blusen und Hüten. Bild: Manfred Seger, Imago

Welche Bauernmärkte, Nachtmärkte, Antiquitätenmärkte und Flohmärkte gibt es am Gardasee?

Neben den üblichen Wochenmärkten können Touristen, darunter viele Camper, und Einheimische in vielen Orten rund um den Gardasee auch durch gebrauchte Schätze und besondere Produkte stöbern. So gibt es hier zum Beispiel immer wiederkehrende Flohmärkte und Antiquitätenmärkte:

Arco (am dritten Sonntag des Monats)

Bardolino (von 9 bis 18 Uhr, am dritten Sonntag des Monats)

Brescia (am zweiten Sonntag des Monats, außer Juli und August)

Desenzano del Garda (von 8 bis 13 Uhr, am ersten Sonntag des Monats, außer Januar und August)

Lonato del Garda (am dritten Sonntag des Monats)

Mantua

Solferino (am zweiten Sonntag des Monats)

Torri del Benaco (am zweiten Sonntag des Monats)

Verona (von 9 bis 18 Uhr am ersten und von 8 bis 17 Uhr am dritten Sonntag des Monats)

Bauernmärkte müssen im Gegensatz zu Wochenmärkten nicht zwingend regelmäßig stattfinden. Früher haben dort ausschließlich Landwirte ihre Ernte vekauft. Diese Bauernmärkte am Gardasee bestehen noch:

Arco (immer dienstags von 8 bis 13 Uhr)

Desenzano del Garda (donnerstags)

Lazise (immer samstags von 8 bis 13 Uhr)

Pacengo (immer samstags von 8 bis 13 Uhr)

San Benedetto di Lugana (immer donnerstags von 8 bis 13 Uhr)

Ein weiteres Highlight bieten Nachtmärkte:

Castelnuovo del Garda (immer mittwochs)

Castelletto di Brenzone (einmal im Monat von Mai bis August)

Manerba del Garda - abwechselnd in Solarolo und Montinelle (immer donnerstags von 20.30 bis 22.30 Uhr, von Juni bis Ende August)

Toscolano Maderno (immer freitags und samstags)

Dieser Artikel erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Öffnungszeiten können je nach Witterung variieren.