Mindestens ein Mensch stirbt bei Gebäude-Einsturz nahe Miami Beach

Nahe Miami Beach im US-Bundesstaat Florida ist ein mehrstöckiges Wohnhaus teilweise eingestürzt. Dabei kam mindestens ein Mensch ums Leben. Die Suche nach weiteren möglichen Opfern gehe weiter, teilte die Polizei am Donnerstag auf Twitter mit. Medienberichten zufolge wurden zudem neun Personen verletzt, zwei davon lebensgefährlich. Weitere Menschen seien möglicherweise noch in den Trümmern eingeschlossen, hieß es.

Es seien mehr als 80 Einheiten im Einsatz, teilte die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter mit. Das Unglück ereignete sich demnach in Surfside unweit von Miami Beach.

⚠️🇺🇸#URGENT: Mass Casualty Incident declared following highrise collapse in Miami, Florida#Miami l #FL

Authorities are responding to Champlain Towers following a collapse of the 12-floor residential complex. There are reports of people screaming under the ruble.

