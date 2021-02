Zum Verwechseln ähnlich: Schauspieler Kenneth Branagh als Premierminister Boris Johnson

Der etwas zu große Anzug, die hellbonden, ungekämmt wirkenden Haare: Schauspieler Kenneth Branagh (60) sieht dem britischen Premierminister Boris Johnson zum Verwechseln ähnlich - zumindest während seiner aktuellen Dreharbeiten. In der Mini-Serie «This Sceptred Isle» (Dies gekrönte Eiland) schlüpft er in die Rolle des umstrittenen Politikers.

Der britische Sender Sky hat nun ein Foto des Schauspielers in seiner Johnson-Verkleidung veröffentlicht. In sozialen Medien in Großbritannien wird gewitzelt, die Haarpracht hätte ruhig noch zerzauster sein können, um nah am Original zu sein.

No, you’re not seeing things. That’s Kenneth Branagh as U.K. Prime Minister Boris Johnson on the first day of filming This Sceptred Isle.



