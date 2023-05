Annalena Baerbock ist allein unter Männern – und erfolgreich

Deutsche Außenpolitik war jahrzehntelang von schulterklopfenden Männern geprägt. Annalena Baerbocks Politikstil könnte sie erneut zur Kanzlerkandidatin machen.

19.05.2023 | Stand: 21:44 Uhr

Als die begleitende Presse von Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrem Besuch in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda von einem Termin zum nächsten gefahren wird, gibt die Tour symbolisch Einblick, wie Diplomatie funktioniert. Der goldfarbene Bus fährt dieselbe Strecke auf der einen Straßenseite hin, auf der anderen wieder zurück, er braucht für wenige Kilometer zum Bestimmungsort eine sehr lange Zeit. Der Bus ist nicht etwa auf dem Irrweg, er kann wegen seiner Größe bloß nicht zwischendurch einfach mal so abbiegen und muss Umwege in Kauf nehmen. Mit der Arbeit der Grünen-Politikerin ist das ähnlich. Der Weg zum Ziel führt nicht einfach geradeaus, das gilt für ihre Arbeit wie für ihre politische Karriere.

