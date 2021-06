Bald geht es beim Bundestagswahlkampf in den Endspurt. Kurz davor gönnt sich Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet noch ein paar Tage frei am Bodensee.

23.06.2021 | Stand: 13:15 Uhr

Kurz vor dem Endspurt im Bundestagswahlkampf gönnt sich Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet noch ein paar Tage Urlaub. Wie immer gehe es an den Bodensee, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Mittwoch in Düsseldorf. Es würden aber nur ein paar Urlaubstage, unterbrochen von Telefonaten.

Laschet gegen Corona geimpft

Er sei inzwischen auch gegen Corona geimpft. Die Bundestagswahl findet am 26. September statt.