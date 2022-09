Baby in Einkaufszentrum verschwunden – Suche in der Nacht ohne Erfolg

In Leipzig ist ein Baby in einem Einkaufszentrum verschwunden. Der Säugling ist samt Kinderwagen nicht mehr aufzufinden. Die Suche der Polizei dauert an.

02.09.2022 | Stand: 07:48 Uhr

In einem Einkaufszentrum in Leipzig ist am Donnerstagabend ein Baby verschwunden. Der Säugling ist seitdem samt Kinderwagen wie vom Erdboden verschluckt. In der Nacht auf Freitag begaben sich zahlreiche Rettungskräfte auf die Suche nach dem kleinen Jungen, auch eine Hundestaffel war im Einsatz. Die nächtliche Suche blieb allerdings ohne Erfolg.

Baby in Einkaufszentrum in Leipzig verschwunden – Suche dauert an

Am Freitagmorgen ist die Suche nach dem verschwundenen Baby weitergegangen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei, der auch bekanntgab, dass es noch keine Spur von dem rund einen Monat alten Säugling gibt. Die Maßnahmen bei der Suche sollen allerdings zu Beginn des Berufsverkehrs noch einmal intensiviert werden.

Der Sprecher betonte, dass die Polizei mit Hochdruck an einem Sucherfolg arbeite und Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Bereichen an dem Einsatz beteiligt seien. Auch eine Hundestaffel ist vor Ort. Verkehrsbetriebe, Rettungsleitstellen und Taxi-Unternehmen seien zudem informiert. Die Videoaufzeichnungen aus etlichen Straßenbahnen sollen überprüft werden. Lesen Sie auch: So viele Menschen werden im Allgäu noch immer vermisst

Leipzig: Baby verschwunden – war es eine Entführung?

Die Suche der Polizei begann am Donnerstagabend um 17 Uhr. Auch das gab die Polizei bekannt. Das Einkaufszentrum befindet sich auf der Georg-Schumann-Straße im Leipziger Stadtteil Gohlis. Dort ist das Baby am Donnerstagnachmittag mitsamt Kinderwagen verschwunden. Einige Medien berichteten schnell von einer Entführung, eine Polizeisprecherin dementierte ein dementsprechendes Szenario aber nun: "Es ist keine Entführung. Das Kind wurde nicht weggerissen."

Die Sprecherin teilte aber auch mit, dass das Baby nicht mehr bei den Sorgeberechtigten sei und es unklar ist, ob der kleine Junge in Gefahr ist. Wer Hinweise auf den Verbleib des Säuglings hat, kann sich bei der Leipziger Polizei melden.

Lesen Sie auch

Polizei rettet Kind aus Auto Vater lässt Baby in der prallen Sonne im Auto zurück

Mehr Nachrichten aus aller Welt lesen Sie hier.