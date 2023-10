Begrenzt solidarisch – warum viele Menschen zu Israel schweigen

Die Betroffenheit über den Terror der Hamas ist groß. Dennoch fällt die Solidarität mit Israel geringer aus als mit der Ukraine in den Anfangstagen von Putins Krieg. Woran liegt das?

26.10.2023 | Stand: 14:17 Uhr

Die Tage nach dem 24. Februar 2022 waren blau-gelb gefärbt. Blau-Gelb lackierte Fingernägel, blau-gelbe Ukraine-Fahnen an allen Fenstern, an Balkonen und an öffentlichen Gebäuden. Gleichzeitig öffneten sehr viele Menschen in ganz Europa Haus und Tür für Menschen, die ihr Land wegen Wladimir Putins Angriffskrieg verlassen mussten.

