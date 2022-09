Bolsonaro gegen Lula – Brasilien im Kampf der Ideologien

Am Sonntag wird in Brasilien gewählt. Dabei stehen sich der rechtskonservative Amtsinhaber Jair Bolsonaro und der frühere linke Präsident Lula gegenüber.

Von Tobias Käufer

29.09.2022 | Stand: 14:39 Uhr

Monica Reis, 52, ist begeistert. „Das war die beste Entscheidung eines Präsidenten in den letzten 30 Jahren“, sagt die Uber-Fahrerin aus Rio de Janeiro. „Für die Wirtschaft war das Gold wert.“ Gemeint ist die drastische Steuersenkung auf Sprit in Brasilien, die das Tanken an der Zapfsäule nun zu einem der billigsten in Lateinamerika macht. Wer Glück hat, kann in diesen Tagen für umgerechnet 95 Cent pro Liter auftanken.

