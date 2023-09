Ergebnis der Bürgermeister-Wahl in Tannheim steht fest

Am Sonntag waren die Bürger von Tannheim (Baden-Württemberg) aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Das Ergebnis ist am Ende eindeutig,

11.09.2023 | Stand: 06:28 Uhr

Heiko de Vita wird neuer Bürgermeister in Tannheim im Landkreis Biberach. Der 51-Jährige setzte sich bei der Wahl am Sonntag durch. Er erhielt 710 der insgesamt 1186 gültigen Stimmen. De Vita ist Verwaltungswirt und arbeitete bei der Gemeinde Oberderdingen als Amtsleiter. Er folgt damit dem bisherigen Gemeindechef Thomas Wonhas nach, der nach 16 Jahren im Amt in den Ruhestand geht.

Wahl in Tannheim (Landkreis Biberach): keine Stichwahl nötig

Eine Stichwahl fällt somit flach, weil de Vita über 50 Prozent der Stimmen erhielt. Petra Greiner (344 Stimmen) folgte bei der Stimmenzählung auf Platz zwei, vor Thomas van Geffen (70 Stimmen) und Berthold Hengge (60 Stimmen). 1187 der 2004 Wahlberechtigten machten am Sonntag von ihrem Wahlrecht Gebrauch.

