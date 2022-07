Corona-Maßnahmen bringen wenig, wenn die Menschen sie nicht mittragen

Was der Sachverständigenrat über die Wirksamkeit der Corona-Einschränkungen herausgefunden hat, ist nicht bahnbrechend. Warum der Realitätscheck trotzdem wichtig war.

01.07.2022 | Stand: 18:27 Uhr

Nun haben also hochrangige Wissenschaftler die Corona-Politik auf ihre Wirksamkeit überprüft. Das Ergebnis? Überschaubar. Weil sich bei so vielen Maßnahmen, die sich ergänzen – oder auch mal in die Quere kommen – nicht so einfach sagen lässt, was nun wirklich geholfen hat. Aber auch, weil die Digitalisierung unseres Gesundheitssystems so langsam vorankommt, dass es selbst nach zweieinhalb Jahren Pandemie keine verlässliche Datengrundlage gibt.

Jetzt wissen wir also, dass Masken wirken, wenn man sie richtig aufsetzt. Dass Lockdowns nur funktionieren, wenn sich möglichst viele an die Regeln halten. Dass sich auch Geimpfte testen sollten, weil der Immunschutz schon recht bald nachlässt. Und dass die Pandemie-Politik besser kommuniziert werden muss.

Die Regierenden sollten die Empfehlungen für die Corona-Politik ernst nehmen

Richtig neu ist das alles nicht. Trotzdem war es gut, dass der vielseitig und hochkarätig besetzte Sachverständigenrat die Corona-Politik bewertet hat. Damit steigt die Akzeptanz für künftige Einschränkungen, sollten sie nötig werden. Allerdings nur dann, wenn die Regierenden die Empfehlungen des Sachverständigenrates auch ernst nehmen.