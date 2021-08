Corona: Was die 3G-Regel für die Arbeitswelt bedeutet

Geimpft, genesen oder getestet? Die 3G-Regel stellt Unternehmen wie Angestellte vor Herausforderungen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

27.08.2021 | Stand: 12:17 Uhr

Vereinfacht gesagt: Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Präziser bedeutet das: Seit Anfang der Woche gilt auch in Bayern die 3G-Regel, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Heißt: Wer nicht vollständig geimpft ist oder nicht als genesen gilt, muss sich viel öfter testen lassen, um sich in öffentlichen Räumen bewegen zu können. Antigentests gelten dabei maximal für 24 Stunden, PCR-Tests für maximal 48 Stunden. Die Tests sind Voraussetzung, um etwa in Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, in Hotels oder Restaurants zu kommen, aber auch für den Besuch beim Friseur oder im Kosmetikstudio.