Das Verhältnis der Grünen zur Rüstungsindustrie wandelt sich

Der Angriff auf die Ukraine hat das Verhältnis der Grünen zur Rüstungsindustrie verändert. Konzerne, gerade in der Luftfahrt, setzen auf elektrische Antriebe.

28.07.2022 | Stand: 21:19 Uhr

Eine Friedensdemonstration irgendwann Anfang der 80er-Jahre: Frauen und Männer, überwiegend Sympathisanten der Grünen, halten sich an der Hand und singen Bettina Wegners Kinderlied: „Sind so kleine Hände, winzge Finger dran. Darf man nie drauf schlagen.“ Es folgt ein Demo-Klassiker: „Dann zieh’n die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor.“ Fehlen durfte natürlich nicht John Lennons Hymne aller Friedensbewegten „Give peace a chance“. Männliche Protestler hatten lange, schulterlange Haare. Sie trugen von Freundinnen selbst gestrickte, meist kratzige Pullover, die in dem drohenden kalten deutschen Winter wieder nützlich sein könnten. Bedingungsloser Pazifismus war längst Markenkern der Grünen, um es in der Wirtschaftssprache zu sagen.

