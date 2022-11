Die Energieverschwendung auf der COP27 ist symptomatisch für die Probleme beim Klimaschutz

Die Weltklimakonferenz in Ägypten ist ein irrwitziges Beispiel für die Verschwendung von Energie. Und zeigt sie anschaulich, warum es beim Klimaschutz nur langsam vorangeht.

Die Veranstalter der Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm el Scheich haben sich mit dem Logo der COP27 viel Mühe gegeben. Es stellt die Sonne, den Sonnengott Aton, den Horizont und den Globus in einem dar. Aber das eigentliche Symbol der Mammutveranstaltung am Roten Meer ist die Cola-Flasche. Der Brausehersteller ist einer von zahlreichen Unterstützern der COP27, für die Klimaaktivistin Greta Thunberg war das einer der Gründe, nicht nach Ägypten zu reisen. Die junge Schwedin will nichts zu tun haben mit großen Konzernen, die ihrer Meinung nach zur Erderhitzung beitragen. Aber es gibt auch noch eine andere Seite, wie die Cola-Flasche zeigt.

