Die Personalnot in Kitas ist dramatisch – doch es ändert sich nichts

In Kitas fehlt massiv Personal. Für Erzieherinnen und Erzieher ist die Situation frustrierend und belastend. So kann es nicht weitergehen.

15.11.2023 | Stand: 15:54 Uhr

Die Auswirkungen der akuten Personalnot in Kitas spüren hunderttausende Menschen in Bayern Tag für Tag. Allen voran natürlich Familien, die immer öfter improvisieren müssen, weil die Gruppe oder gleich der ganze Kindergarten dicht bleibt oder früher schließen muss. Aber auch für Erzieherinnen und Erzieher, die ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden können, weil sie einfach zu wenige sind, ist die Situation belastend. Ihre Berichte zeigen, wie groß der Handlungsbedarf ist.

In einer Umfrage zu unserer Recherche mit Correctiv.Lokal und "Frag den Staat" haben über 2000 Kita-Mitarbeitende von den Folgen des Personalmangels erzählt: von Stress, dem Gefühl von Hilflosigkeit, psychischen Erkrankungen, vollkommener Erschöpfung. Eine Erzieherin schreibt: "Es gibt Tage, wo ich nach Hause komme und einfach nur weine."

Personalmangel in Kitas: Der Politik ist das Problem schon lange bekannt

All das ist Alltag in Kitas überall in Deutschland . Eine Kita-Leiterin aus Bayern schreibt: „Das ganze System krankt und die Abwärtsspirale ist deutlich spürbar.“ Der Politik ist das Problem seit Jahren bekannt, auch in Bayern . Doch eine detaillierte Übersicht darüber, wann wo welche Auswirkungen von Personalnot vorgekommen sind, hat das bayerische Sozialministerium nicht. Doch wenn nicht einmal klar ist, wie die Lage genau ist, wie sollen dann überhaupt effektive Maßnahmen gegen den Personalmangel ergriffen werden?

Möchten Sie, dass sich etwas ändert? Dann werden Sie jetzt aktiv! Besuchen Sie die Themenseite kitanotstand.de, die von unserem Kooperationspartner CORRECTIV erstellt wurde. Dort finden Sie vielfältige Möglichkeiten, wie Sie selbst einen Beitrag leisten können. Erfahren Sie, wie Sie die Politik zum Handeln bewegen können und entdecken Sie Mitmalbilder für Ihre Kinder sowie Plakate, die Sie in Ihrer Nachbarschaft aufhängen können, um auf den Kitanotstand aufmerksam zu machen.