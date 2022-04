Eine Reise dorthin, wo der Krieg den Hunger bringt

Der Ukraine-Krieg zieht zerstörerische Kreise. Selbst im Libanon und Äthiopien werden Nahrungsmittel knapp. Eine Reise in beide Länder zeigt, wie schwierig die Suche nach Lösungen ist.

27.04.2022 | Stand: 21:00 Uhr

Der fünfjährige Hawal versucht, Süßigkeiten in den Einkaufskorb zu schmuggeln. Doch Hourya, seine Mutter, bemerkt es und nimmt sie wieder raus. Ihr Budget muss schließlich irgendwie reichen, um die Familie satt zu bekommen, zu der auch noch die achtjährige Rania gehört. Durch den Krieg in der Ukraine sind Millionen Menschen auf der ganzen Welt vom Hunger bedroht. Weil kein Weizen mehr aus diesem wichtigen Anbauland exportiert werden kann, werden Grundnahrungsmittel vielerorts knapp und immer teurer. Auch im Libanon. Und das bekommen, hier in dessen Hauptstadt Beirut, auch Hawal und Hourya zu spüren.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.