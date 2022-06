Es gibt keine Zukunft mit Wladimir Putin

Der Kremlchef wird immer von gewissen Kreisen als Ansprechpartner für den Westen ins Spiel gebracht. Doch das ist ein Irrglaube. Putin ist verbrannt.

Der Krieg in der Ukraine eskaliert. Täglich sterben junge Männer – auf beiden Seiten. In Washington, London, Paris, Warschau und Berlin wird darüber gestritten, ob es nicht besser wäre, für den Kriegsherren Wladimir Putin eine Chance auf Gesichtswahrung zu geben. Eine abstruse Gespensterdebatte.

Der Diktator in Moskau erniedrigt sich Tag für Tag schon selbst. Doch in den sozialen Medien, insbesondere in Deutschland, erntet er dafür Applaus. Das ist beschämend. Man sollte sich anschauen, was in der Ukraine, was in Moskau passiert.

Die Ukrainerinnen und Ukrainer wollen nicht ohne Demokratie leben

Nein, der Kremlchef ist kein neuer Hitler. Da macht es sich der polnische Staatschef Andrzej Duda zu einfach. Recht hat er, wenn er Unterstützung für eine Nation fordert, die in ihrer großen Mehrheit nicht in einer Moskauer Diktatur leben will. Die Ukrainerinnen und Ukrainer wollen nicht ohne Menschenrechte, ohne Demokratie, ohne Rechtssicherheit leben. Sie wollen nicht in einem Staat leben, für den Bürger Untertanen sind. Das hatten wir in Deutschland leider schon mehrfach.

Umso größer ist die Irritation darüber, dass es heute wieder viele Frauen und Männer gibt, die ein System akzeptabel finden, in dem pluralistische Werte keine Rolle spielen. Natürlich kann man nicht darüber hinwegsehen, dass der Westen nicht einig ist: Zwischen den Forderungen aus London und dem Baltikum, alles zu tun, um Kiew einen militärischen Sieg zu ermöglichen.

Es wird keine Zukunft mit Putin geben können

Die frühere Kanzlerin Angela Merkel will sich nicht für ihre Russlandpolitik entschuldigen. Doch genau das sollte sie tun. Zu sagen, ich wusste wie gefährlich Putin ist, aber das fatale Energieprojekt Nord-Stream-2 durchzuwinken – das war ein katastrophaler Fehler.

Also Klartext: Es wird in Zukunft keine auf den normalen, zivilisatorischen Werten basierenden Zusammenarbeit mit Putin geben können. Gespräche, wie sie jetzt der französische Präsident Emanuel Macron und Kanzler Olaf Scholz führen, sind richtig und sinnvoll. Aber eine vertrauensvolle Zukunft ist mit dem Kremlchef nicht nötig. Das ist bitter, weil klar ist, dass Europa ohne Russland nicht denkbar ist.

