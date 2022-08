Fatales Schweigen und ein alter Bankskandal bringen Scholz in Not

Palästinenserpräsident Abbas relativiert in Berlin den Holocaust – Scholz steht stumm daneben. Und dann bekommen alte Vorwürfe um Steuerbetrug neue Nahrung.

17.08.2022 | Stand: 20:04 Uhr

Ein dreiviertel Jahr nach der Amtsübernahme steckt Bundeskanzler Olaf Scholz das erste Mal schwer in der Klemme. In Israel hat er Empörung ausgelöst, weil er geschwiegen hat. Geschwiegen, als der Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas auf deutschem Boden die Judenvernichtung relativierte.

Der Sturm, der ihn erfasst, wird durch neue Anschuldigungen im Hamburger Finanzskandal um den Steuerbetrug der Warburg Bank verstärkt. „Das Mahmoud Abbas– auf deutschem Grunde stehend – Israel vorwirft, 50 Holocausts begangen zu haben, ist nicht nur eine moralische Schande, sondern eine monströse Lüge“, echauffierte israelische Premierminister Yair Lapid.

Scholz gab Abbas sogar zum Abschluss vor laufenden Kameras die Hand

Die Sicherheit Israels ist wegen der Verbrechen der Nationalsozialisten deutsche Staatsräson, „nie wieder Auschwitz“ ist der Grundstein der Bundesrepublik. Weil an diesem ausgerechnet in Berlin gerüttelt wurde, steht der Kanzler nun mehr als blamiert da. Er sagte kein Wort, als Abbas am Dienstag bei der gemeinsamen Pressekonferenz auf eine Frage nach dem Olympiaattentat von 1972 Israel vorwarf, seit Jahrzehnten einen Massenmord an den Palästinensern zu verüben.

Scholz gab Abbas sogar zum Abschluss vor laufenden Kameras die Hand. Wenige Stunden später traf den SPD-Politiker die israelische Entrüstung. Am Mittwoch reagierte er und erklärte: „Ich bin zutiefst empört über die unsäglichen Aussagen des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas. Gerade für uns Deutsche ist jegliche Relativierung des Holocaust unerträglich und inakzeptabel.“ Damit es richtig verstanden wurde, veröffentlichte er seine Worte auf Deutsch, Englisch und Hebräisch.

Es geht um den Verdacht, dass nachträglich Scholz-Treffen entfernt wurden

Lesen Sie auch

Nahost-Konflikt "Unfassbarer Vorgang im Kanzleramt": Kritik an Olaf Scholz nach Abbas-Äußerungen

Schon zu diesem Zeitpunkt hätte die Woche für den 64-Jährigen kaum schlechter laufen können. Doch am Freitag muss er sich in seiner Heimatstadt Hamburg im Untersuchungsausschuss ein zweites Mal Fragen zu seiner Rolle im Finanzskandal um die Warburg Bank stellen. Pünktlich zur Befragung gibt es neue Vorwürfe gegen den früheren Bürgermeister der Hansestadt.

Wie Stern, NDR und das Manager Magazin melden, hat die StaatsanwaltschaftKöln das E-Mail-Postfach der Scholz-Vertrauten Jeanette Schwamberger durchsucht. Die Volkswirtin leitet das Büro des Kanzlers. Es steht der Verdacht im Raum, es seien nachträglich Termineinträge über Treffen von Scholz mit Bänkern und Politikern entfernt worden.

Bilderstrecke

Olaf Scholz und seine politische Laufbahn bei der SPD

1 von 13 Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer... Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild) Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer... Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild) 2 von 13 Olaf Scholz wird 1958 in Osnabrück geboren. Er macht sein Abitur 1977 am Gymnasium Heegen in Hamburg-Rahlstedt und studiert anschließend bis 1984 Rechtswissenschaften. Danach leistet er für ein Jahr Zivildienst und ist im Anschluss als Rechtsanwalt tätig. Das Bild zeigt ihn (links) 2008 als Bund... Bild: Rainer Jensen, dpa (Archivbild) Olaf Scholz wird 1958 in Osnabrück geboren. Er macht sein Abitur 1977 am Gymnasium Heegen in Hamburg-Rahlstedt und studiert anschließend bis 1984 Rechtswissenschaften. Danach leistet er für ein Jahr Zivildienst und ist im Anschluss als Rechtsanwalt tätig. Das Bild zeigt ihn (links) 2008 als Bund... Bild: Rainer Jensen, dpa (Archivbild) 3 von 13 Von 1998 bis 2001 ist Scholz Mitlgied des Deutschen Bundestages und von Mai 2001 bis Oktober 2001 Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Von 2002 bis 2011 ist der Politiker Mitglied des Deutschen Bundestages. Als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der Sozialde... Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) Von 1998 bis 2001 ist Scholz Mitlgied des Deutschen Bundestages und von Mai 2001 bis Oktober 2001 Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Von 2002 bis 2011 ist der Politiker Mitglied des Deutschen Bundestages. Als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der Sozialde... Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) 4 von 13 2007 wird der gebürtige Osnabrücker Bundesminister für Arbeit und Soziales und behält das Amt bis 2009. Bis 2011 ist er dann stellvertretender Vorsitzender der SPD Bundestagsfraktion und von November 2009 bis Februar 2018 stellvertretender Parteivorsitzender der SPD. Von 2011 bis 2018 ist Schol... Bild: Daniel Bockwoldt, dpa (Archivbild) 2007 wird der gebürtige Osnabrücker Bundesminister für Arbeit und Soziales und behält das Amt bis 2009. Bis 2011 ist er dann stellvertretender Vorsitzender der SPD Bundestagsfraktion und von November 2009 bis Februar 2018 stellvertretender Parteivorsitzender der SPD. Von 2011 bis 2018 ist Schol... Bild: Daniel Bockwoldt, dpa (Archivbild) 5 von 13 Von Februar 2018 bis April 2018 ist Scholz Kommissarischer Parteivorsitzender der SPD und von März 2018 bis Dezember 2019 stellvertretender Parteivorsitzender. Seit März 2018 ist er Bundesminister der Finanzen. Auf dem Bild ist Scholz (links) gemeinsam mit Daniel Günther, Ministerpräsident von S... Bild: Carsten Rehder, dpa (Archivbild) Von Februar 2018 bis April 2018 ist Scholz Kommissarischer Parteivorsitzender der SPD und von März 2018 bis Dezember 2019 stellvertretender Parteivorsitzender. Seit März 2018 ist er Bundesminister der Finanzen. Auf dem Bild ist Scholz (links) gemeinsam mit Daniel Günther, Ministerpräsident von S... Bild: Carsten Rehder, dpa (Archivbild) 6 von 13 Der in Hamburg-Altona aufgewachsene Olaf Scholz lebt mittlerweile in Potsdam. Sein Großvater war Eisenbahner und seine Eltern in der Textilwirtschaft tätig. Der Politiker hat zwei Brüder: Jens und Ingo. Auf dem Bild ist der gebürtige Osnabrücker mit der damaligen SPD-Bundestagsfraktionsvorsitz... Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) Der in Hamburg-Altona aufgewachsene Olaf Scholz lebt mittlerweile in Potsdam. Sein Großvater war Eisenbahner und seine Eltern in der Textilwirtschaft tätig. Der Politiker hat zwei Brüder: Jens und Ingo. Auf dem Bild ist der gebürtige Osnabrücker mit der damaligen SPD-Bundestagsfraktionsvorsitz... Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) 7 von 13 Helmut Schmidt war für Scholz laut eigener Aussage eine prägende politische Persönlichkeit, die ihn bereits mit 17 Jahren in die SPD geführt habe. Schon als Jugendlicher sei es ihm wichtig gewesen, Partei für Gerechtigkeit zu ergreifen. Das Foto zeigt den Politiker im Jahr 2009 in Berlin, als e... Bild: Robert Schlesinger, dpa (Archivbild) Helmut Schmidt war für Scholz laut eigener Aussage eine prägende politische Persönlichkeit, die ihn bereits mit 17 Jahren in die SPD geführt habe. Schon als Jugendlicher sei es ihm wichtig gewesen, Partei für Gerechtigkeit zu ergreifen. Das Foto zeigt den Politiker im Jahr 2009 in Berlin, als e... Bild: Robert Schlesinger, dpa (Archivbild) 8 von 13 Mitte der 80er Jahre lernt Olaf Scholz seine Frau Britta Ernst in Hamburg kennen. Seit 1998 sind die beiden verheiratet. Angeblich versucht der Politiker sich zwei- bis dreimal pro Woche Zeit für Sport zu nehmen. Er joggt, rudert, wandert und radelt gern. Ein weiteres Hobby ist das Lesen. Das F... Bild: Daniel Reinhardt, dpa (Archivbild) Mitte der 80er Jahre lernt Olaf Scholz seine Frau Britta Ernst in Hamburg kennen. Seit 1998 sind die beiden verheiratet. Angeblich versucht der Politiker sich zwei- bis dreimal pro Woche Zeit für Sport zu nehmen. Er joggt, rudert, wandert und radelt gern. Ein weiteres Hobby ist das Lesen. Das F... Bild: Daniel Reinhardt, dpa (Archivbild) 9 von 13 Kurz vor der Bundestagswahl im September 2021 kommt es zu einer Razzia im Finanzministerium im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Zoll-Spezialeinheit FIU. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück geht seit 2020 einem Verdacht auf Strafvereitelung im Amt durch die FIU nach. Bundesfinanzminister Schol... Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Kurz vor der Bundestagswahl im September 2021 kommt es zu einer Razzia im Finanzministerium im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Zoll-Spezialeinheit FIU. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück geht seit 2020 einem Verdacht auf Strafvereitelung im Amt durch die FIU nach. Bundesfinanzminister Schol... Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 10 von 13 Im Kampf um die Nachfolge auf Angela Merkel als neuer Bundeskanzler tritt Olaf Scholz (rechts) gegen Annalena Baerbock (Mitte, Bündnis 90/Die Grünen) und gegen Armin Laschet (CDU) an. Auf dem Bild sind die drei Kanzlerkandidaten bei einer Diskussionsveranstaltung im Juni 2021 zu sehen. Bild: Christian Mang/Reuters, dpa (Archivbild) Im Kampf um die Nachfolge auf Angela Merkel als neuer Bundeskanzler tritt Olaf Scholz (rechts) gegen Annalena Baerbock (Mitte, Bündnis 90/Die Grünen) und gegen Armin Laschet (CDU) an. Auf dem Bild sind die drei Kanzlerkandidaten bei einer Diskussionsveranstaltung im Juni 2021 zu sehen. Bild: Christian Mang/Reuters, dpa (Archivbild) 11 von 13 Am Tag nach der Bundestagswahl 2021 steht Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, auf der Bühne im Willy Brandt Haus und feiert mit den Anwesenden den Wahlsieg über die Union. Mit 25,7 Prozent der Stimmen wurde die SPD zur stärksten Kraft im Bundestag. CDU und CSU kamen auf 24,1 Prozent. Bild: Wolfgang Kumm, dpa (Archivbild) Am Tag nach der Bundestagswahl 2021 steht Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, auf der Bühne im Willy Brandt Haus und feiert mit den Anwesenden den Wahlsieg über die Union. Mit 25,7 Prozent der Stimmen wurde die SPD zur stärksten Kraft im Bundestag. CDU und CSU kamen auf 24,1 Prozent. Bild: Wolfgang Kumm, dpa (Archivbild) 12 von 13 Von links: Annalena Baerbock und Robert Habeck (beide Grüne), Olaf Scholz (SPD) sowie Christian Lindner (FDP) vor der Pressekonferenz, bei der sie die künftige Bundesregierung vorstellen. Nach rund einem Monat intensiver Koalitionverhandlungen einigten sich die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP... Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Von links: Annalena Baerbock und Robert Habeck (beide Grüne), Olaf Scholz (SPD) sowie Christian Lindner (FDP) vor der Pressekonferenz, bei der sie die künftige Bundesregierung vorstellen. Nach rund einem Monat intensiver Koalitionverhandlungen einigten sich die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP... Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 13 von 13 Am 8. Dezember 2021 ist es soweit: Olaf Scholz (SPD) legt im Bundestag den Amtseid für seine erste Amtszeit als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ab. Bild: Michael Kappeler, dpa Am 8. Dezember 2021 ist es soweit: Olaf Scholz (SPD) legt im Bundestag den Amtseid für seine erste Amtszeit als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ab. Bild: Michael Kappeler, dpa 1 von 13 Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer... Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild) Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer... Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild)

Cum-Ex-Geschäfte: Scholz muss zum zweiten Mal in Untersuchungsausschuss

Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt, wie es dazu kam, dass Warburg eine Steuerrückforderung von 47 Millionen Euro zunächst nicht an das Finanzamt zahlen musste. Der Untersuchungsausschuss geht der Frage nach, ob der damalige Bürgermeister Scholz politisch Einfluss auf die Entscheidung der Beamten genommen hat. Dreimal hatte er sich mit dem Aufsichtsratschef des Geldhauses, Christian Olearius, getroffen.

Was beide besprachen, daran will sich Scholz nicht erinnern. Zuletzt wurde dem Verdacht neue Nahrung gegeben, weil in einem Schließfach des früheren Hamburger SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrsüber 200.000 Euro gefunden wurden. Mit kriminellen Tricks im Aktienhandel ließen sich Kreditinstitute Steuern erstatten, die sie an den Fiskus nie überwiesen hatten.

Noch vergangene Woche hatte sich Scholz zuversichtlich gezeigt, dass die Affäre Warburg für ihn ausgestanden sei. „Dann ist immer das Ergebnis, es hat keine Beeinflussung durch die Politik gegeben“, hatte er in der Sommerpressekonferenz mit den Hauptstadtreportern gesagt.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.