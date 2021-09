Molotowcocktails geworfen: Brandanschlag auf Impfzentrum in Sachsen

Anschlag auf ein Impfzentrum in Sachsen: Mit Taschenlampen such Polizeibeamte das Areal um das Impfzentrum in Eich nach Spuren ab. Drei Unbekannte sollen am Dienstagabend Bierflaschen mit einer brennbaren Flüssigkeit auf das Gebäude in Treuen geworfen haben.