Folgen auf die Drohnen aus dem Iran bald Raketen?

Der Iran will mit dem Drohnen-Einsatz in der Ukraine nichts zu tun haben. Doch eine Radikalisierung der Teheraner Politik ist unübersehbar.

19.10.2022 | Stand: 07:53 Uhr

Offiziell will die iranische Regierung nichts mit den Kamikaze-Drohnen zu tun haben, die seit Tagen ukrainische Städte angreifen. Die Islamische Republik liefere keine Waffen an Russland oder die Ukraine, teilte das Teheraner Außenamt mit. Inoffiziell feiern Hardliner in den sozialen Medien den Einsatz iranischer Drohnen. Nach Medienberichten will der Iran bald auch Raketen nach Russland exportieren. Experten sehen im ersten Einsatz iranischer Kampfdrohnen außerhalb des Nahen Ostens eine Radikalisierung der iranischen Politik.

Der Iran besitzt das größte Raketenarsenal im Nahen Osten mit tausenden Geschossen, die Saudi-Arabien, Israel und sogar Südosteuropa erreichen können. Gegner Teherans in der Region kennen die Gefahr. Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen attackierten in den vergangenen Jahren mit iranischen Drohnen saudische Ölanlagen und Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Auch US-Truppen in Syrien wurden mit iranischen Drohnen angegriffen.

Wie weit die Waffenhilfe für Russland gehen wird, ist ungewiss

Nun schlugen Drohnen in ukrainischen Städten ein. Zwar bestreitet auch der Kreml den Einsatz. Aufnahmen erhärten aber den Verdacht, dass Moskau nicht die Wahrheit sagt: Drohnen des Typs Shahed-136 stürzen sich mit einer Sprengstoffladung ins Ziel, sodass Trümmer übrig bleiben, die untersucht werden können. Nach Angaben der US-Regierung waren die ersten iranischen Drohnen im August in Russland eingetroffen.

Wie weit die iranische Waffenhilfe für Russland geht, ist ungewiss. Das ukrainische Militär teilte nach Medienberichten mit, Soldaten der iranischen Revolutionsgarde seien auf der russischen Seite der Front im Osten und Süden der Ukraine als Ausbilder oder Drohnen-Piloten stationiert. Nach einem Bericht der Washington Post steht die Lieferung iranischer Raketen mit einer Reichweite von bis zu 700 Kilometern an Russland bevor.

Neues Atomabbkommen mit dem Iran rückt in weite Ferne

Teheran war bereits in den vergangenen Monaten näher an Moskau herangerückt, um neue Handelspartner außerhalb des Wirkungsgebietes westlicher Sanktionen gegen den Iran zu finden. Vor kurzem wurde der Beitritt des Iran zur Schanghai-Organisation für Zusammenarbeit besiegelt, einem Zusammenschluss asiatischer Staaten unter Führung von Russland und China. Die Islamische Republik hat sich damit aber noch weiter isoliert. Ein Ende der Sanktionen und eine wirtschaftliche Erholung rücken in weite Ferne, ebenso ein neues Atomabkommen.

Lesen Sie auch

Ukraine-Krieg Iran schickt offenbar Drohnen-Ausbilder auf die Krim

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.