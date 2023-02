Der Afghanistan-Krieg wird immer mit Horst Köhler verbunden sein

Bundesfinanzministerium, Sparkasse, IWF: Horst Köhler hatte einige Stationen bevor er der 9. Bundespräsident wurde. Jetzt wird er 80 Jahre alt.

Nach einem Interview im Mai 2010 tritt Ende des Monats Horst Köhler von seinem Amt als neunter Bundespräsident zurück, weil er das Amt beschädigt sah durch die anschließende Diskussion nach dem Interview. Jetzt wird der ehemalige IWF-Chef 80 Jahre alt.

Horst Köhler - Steckbrief

22. Februar 1943 im ostpolnischen Skierbieszòw geboren

1994 Flucht vor Roten Armee in die Nähe von Leipzig

1953 Flucht nach West-Deutschland, Familie lässt sich in Ludwigsburg nieder

1963 Abitur

1969 heiratet Köhler Eva Luise Bohnet

1981 Eintritt in die CDU

2003-2004 Direktor des Internationalen Währungsfonds.

2004 Wahl zum 9. Bundespräsidenten

2009 Wiederwahl

2010 Rücktritt

Der Weg zum 9. Bundespräsidenten

Horst Köhler wird im Februar 1943 als siebtes von acht Kindern in Ostpolen geboren. Seine Familie ist im Zuge der "Germanisierung" ein Jahr davor in die Region geholt worden. 1944 flieht die Familie nach Markkleeberg-Zöbigker bei Leipzig. 1953 lässt sich die Familie in Ludwigsburg nieder. Horst Köhler macht 1963 sein Abitur und absolviert daraufhin den Wehrdienst. 1969 heiratet er Eva Luise Bohnet, mit ihr ist er bis heute verheiratet. Vier Jahre später kommt Tochter Ulrike auf die Welt. Weitere vier Jahre später Sohn Jochen.

1981/1982 ist Köhler Referent des Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Stoltenberg. Diesem folgt er auch nach Bonn beim Regierungswechsel. 1993 verlässt Horst Köhler das Bundesfinanzministerium. Er wird Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Auch verhindert er die Privatisierung der Sparkassenorganisation. 1998 wird er Präsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in London. Zwei Jahre wird er auf Vorschlag von Bundeskanzler Gerhard Schröder zum Direktor des IWF gewählt. 2004 setzt sich Köhler mit 604 Stimmen zu 589 Stimmen gegen Gesine Schwan durch und wird neunter Bundespräsident. Auch bei der Wiederwahl 2009 setzt er sich gegen Gesine Schwan durch.

Krieg und Rücktritt

Nachdem seine Äußerung am 22. Mai 2010 zum Afghanistaneinsatz der Bundeswehr eine Debatte folgen ließ, erklärte er am 31.Mai 2010 seinen Rücktritt. Beim Rückflug aus Afghanistan hatte Bundespräsident Köhler deutsche Wirtschaftsinteressen mit militärischem Engagement verknüpft. Weil in der Debatte dann der nötige "Respekt gegenüber dem Amt" fehlte, sah Köhler dieses beschädigt und tratt zurück.

Altbundespräsident Horst Köhler (r) kommt mit seiner Ehefrau Eva Luise zu einem Konzert (2019) der Wiener Philharmoniker in den Berliner Dom. Aufgeführt wurde Anton Bruckners Symphonie Nr. 2. Bild: Paul Zinken / dpa-bildfunk

Ehefrau und was macht er heute?

Horst Köhler ist nach wie vor mit Eva Luise Köhler (geborene Bohnet) verheiratet. Beide wohnen sowohl in Berlin als auch im Chiemgau. In seiner Freizeit ist er sportlich aktiv bei Schwimmen, Laufen oder Ski-Langlaufen. Mit der Eva Luise und Horst Köhler Stiftung setzt sich der Bundespräsident a.D. seit 2006 für eine bessere medizinische Versorgung von Menschen ein, welche an seltenen Erkrankungen leiden.