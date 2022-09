Koalition kippt umstrittene Gasumlage - Preisbremse kommt

Die umstrittene Gasumalge wird gekippt. Stattdessen soll eine Gaspreisbremse kommen. Darauf hat sich die Ampelkoalition geeinigt.

29.09.2022 | Stand: 14:10 Uhr

Aktualisiert um 14.05 Uhr: Die Bundesregierung kippt die umstrittene Umlage für alle Gaskunden. Für die angeschlagenen Gasimporteure Uniper, Sefe und VNG würden stattdessen maßgeschneiderte Maßnahmen entwickelt, außerdem werde eine Gaspreisbremse geschaffen, geht aus einem am Donnerstag von Kanzler Olaf Scholz ( SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grünen) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) präsentierten Beschluss hervor.

Die Ampelkoalition soll sich Medienberichten zufolge auf eine Energiepreis-Bremse geeinigt haben. Der Umfang des Entlastungspakets soll sich auf etwa 200 Milliarden Euro belaufen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Finanzminister Christian Lindner ( FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) haben für 14 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt. Dort sollen die Details erläutert werden.

Statt Gasumlage kommt wohl Energiepreis-Bremse

Die eigentlich für Anfang Oktober geplante Gasumlage werde nicht kommen, um die Preise nicht noch weiter zu steigern. Die Umlage für Gaskunden in Höhe von 2,419 Cent pro Kilowattstunde sollte eigentlich am 1. Oktober in Kraft treten. Doch bereits seit Längerem gibt es Zoff in der Ampel-Regierung wegen der Gasumlage. Zunächst war sie als notwendig erachtet worden, um einen Zusammenbruch der Energieversorgung abzuwenden, wie Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte. Die Mehrkosten für die Ersatzbeschaffung für russisches Gas sollten mit ihr auf möglichst viele Schultern verteilt werden. Doch nach der staatlichen Übernahme von Uniper ist die zu verteilende Last nach Auffassung der Ampel nicht mehr so groß.