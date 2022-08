Die Masernimpfpflicht bleibt – von Corona ist (noch) keine Rede

Das Bundesverfassungsgericht hält die Masern-Impfpflicht für rechtens. Daraus auf eine Corona-Impfpflicht zu schließen, wäre zumindest verfrüht.

18.08.2022 | Stand: 16:16 Uhr

Kita-Kinder und ihre Eltern können aufatmen: Die vor rund zweieinhalb Jahren eingeführte Masern-Impfpflicht bleibt in Kraft, wie das Bundesverfassungsgericht richtig und eindeutig entschieden hat. Masern sind eben keine harmlose Kinderkrankheit.

Das Gericht hat zwar Eingriffe in das Elternrecht als auch in die körperliche Unversehrtheit festgestellt, stuft sie aber als verfassungsrechtlich gerechtfertigt ein. Den Richtern ist in diesem Fall der Schutz gefährdeter Menschen vor einer Maserninfektion wichtiger als die Interessenwahrung der klagenden Eltern und ihrer Kinder.

Panik vor einer drohenden Corona-Impfpflicht ist unbegründet

Die Impfskeptiker im Land wittern nun gleich wieder Unrat. Wenn dem so ist, dann öffnet das doch Tür und Tor für eine Corona-Impfpflicht? Diese Panikmache verfängt zwar in Teilen der Bevölkerung, ist aber derzeit unbegründet.

Eine allgemeine Impfpflicht fand im Bundestag keine Mehrheit und wird absehbar nicht kommen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Pflegekräfte gibt es, wird aber kaum kontrolliert und wackelt. In Baden-Württemberg könnte sie laut Sozialministerium Ende des Jahres auslaufen. Das ist zumindest kein falscher Gedanke, denn es gibt erhebliche Unterschiede zwischen einer Masern- und einer Corona-Impfung.

Die Masern-Impfung ist zuverlässig und wirksam – seit mehr als 50 Jahren

Zuverlässigkeit und Wirksamkeit des Masern-Impfstoffs sind seit mehr als 50 Jahren erwiesen. Ein kleiner Piks bringt lebenslange Immunität. Die Impfung sorgt nachweislich dafür, dass die Masern - trotz zeitweiser Rückschläge - weltweit ausgerottet werden können. Eine Corona-Impfung schützt andere Menschen nicht vor Ansteckung und hält nur begrenzt. Die Covid-19-Impfstoffe haben zwar die Zulassung durchlaufen, sind aber eben auch erst seit kurzer Zeit verfügbar.

Die Erkenntnislage wird jedoch mit jedem Tag besser. In Deutschland wird bereits an einem Nasenspray geforscht, das eine Impfung ohne Arztbesuch ermöglichen würde. Wenn Corona weiter so wütet wie bisher, und es scheint leider so zu sein, dann wird eine allgemeine Corona-Impfpflicht wieder auf die Tagesordnung müssen. Der Kampf gegen die Masern hat gezeigt, dass dies ein erfolgversprechender Weg sein kann.

