Olaf Scholz und die Bundesrepublik der Besserwisser

In Wahrheit hat Russlands Aggression die meisten Politiker und Experten kalt erwischt. Doch jetzt plötzlich wollen es viele immer schon geahnt haben – allen voran der Kanzler.

13.10.2022 | Stand: 15:18 Uhr

Wenn es stimmt, dass sich am Umgang mit eigenen Fehleinschätzungen das Format eines Menschen zeigt, hat Deutschland ein Problem. Wären sie ehrlich, müssten die meisten Politikerinnen und Politiker, Fachleute, Talkshow-Gäste und sonstige Welterklärer einräumen, dass sie vom russischen Angriff auf die Ukraine und dessen Folgen kalt erwischt wurden. Was wir stattdessen erleben, ist eine seltsame „Ich-hab-es-ja-schon-immer-gewusst“-Republik. Das betrifft nicht nur Ich-AGs wie Sahra Wagenknecht oder andere Polarisierer, die vor allem ihre Bücher verkaufen wollen. Sogar der Bundeskanzler verblüffte in dieser Woche mit einem beeindruckenden Weitblick, den er sich allerdings selbst attestierte.

Scholz behauptet, er habe immer gewusst, dass Putin Energie als Waffe benutzen würde

Auf einem Maschinenbau-Gipfel sprach Olaf Scholz darüber, dass Wladimir Putin Energielieferungen als Waffe im Kampf gegen den Westen benutzt und fügte einen bemerkenswerten Satz hinzu: „Ich war mir immer sicher, dass er das tun würde.“ Schon im Dezember, zu einer Zeit, als die „allermeisten das noch nicht für wahrscheinlich gehalten haben“, habe er an all seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Frage weitergegeben, was passiere, wenn Russland kein Gas mehr liefern würde.

Deutschland könnte sich also glücklich schätzen, angesichts eines Regierungschefs, der schon nach ein paar Tagen im Amt die Lage so gut überblickt hat. Doch die Behauptung des Kanzlers, er habe das alles längst kommen sehen, wirft mehrere Fragen auf.

Erstens: Warum hat Scholz dann zur selben Zeit in der hitzigen Debatte darüber, ob die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 in Betrieb genommen werden soll noch gemauert und die Position vertreten, es handle sich dabei um ein „privatwirtschaftliches Vorhaben“, das also unabhängig vom Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu bewerten sei? Wo er doch schon wusste, dass Putin die Hand am Abzug, also am Gashahn hatte.

Bilderstrecke

Olaf Scholz und seine politische Laufbahn bei der SPD

1 von 13 Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer... Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild) Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer... Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild) 2 von 13 Olaf Scholz wird 1958 in Osnabrück geboren. Er macht sein Abitur 1977 am Gymnasium Heegen in Hamburg-Rahlstedt und studiert anschließend bis 1984 Rechtswissenschaften. Danach leistet er für ein Jahr Zivildienst und ist im Anschluss als Rechtsanwalt tätig. Das Bild zeigt ihn (links) 2008 als Bund... Bild: Rainer Jensen, dpa (Archivbild) Olaf Scholz wird 1958 in Osnabrück geboren. Er macht sein Abitur 1977 am Gymnasium Heegen in Hamburg-Rahlstedt und studiert anschließend bis 1984 Rechtswissenschaften. Danach leistet er für ein Jahr Zivildienst und ist im Anschluss als Rechtsanwalt tätig. Das Bild zeigt ihn (links) 2008 als Bund... Bild: Rainer Jensen, dpa (Archivbild) 3 von 13 Von 1998 bis 2001 ist Scholz Mitlgied des Deutschen Bundestages und von Mai 2001 bis Oktober 2001 Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Von 2002 bis 2011 ist der Politiker Mitglied des Deutschen Bundestages. Als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der Sozialde... Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) Von 1998 bis 2001 ist Scholz Mitlgied des Deutschen Bundestages und von Mai 2001 bis Oktober 2001 Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Von 2002 bis 2011 ist der Politiker Mitglied des Deutschen Bundestages. Als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der Sozialde... Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) 4 von 13 2007 wird der gebürtige Osnabrücker Bundesminister für Arbeit und Soziales und behält das Amt bis 2009. Bis 2011 ist er dann stellvertretender Vorsitzender der SPD Bundestagsfraktion und von November 2009 bis Februar 2018 stellvertretender Parteivorsitzender der SPD. Von 2011 bis 2018 ist Schol... Bild: Daniel Bockwoldt, dpa (Archivbild) 2007 wird der gebürtige Osnabrücker Bundesminister für Arbeit und Soziales und behält das Amt bis 2009. Bis 2011 ist er dann stellvertretender Vorsitzender der SPD Bundestagsfraktion und von November 2009 bis Februar 2018 stellvertretender Parteivorsitzender der SPD. Von 2011 bis 2018 ist Schol... Bild: Daniel Bockwoldt, dpa (Archivbild) 5 von 13 Von Februar 2018 bis April 2018 ist Scholz Kommissarischer Parteivorsitzender der SPD und von März 2018 bis Dezember 2019 stellvertretender Parteivorsitzender. Seit März 2018 ist er Bundesminister der Finanzen. Auf dem Bild ist Scholz (links) gemeinsam mit Daniel Günther, Ministerpräsident von S... Bild: Carsten Rehder, dpa (Archivbild) Von Februar 2018 bis April 2018 ist Scholz Kommissarischer Parteivorsitzender der SPD und von März 2018 bis Dezember 2019 stellvertretender Parteivorsitzender. Seit März 2018 ist er Bundesminister der Finanzen. Auf dem Bild ist Scholz (links) gemeinsam mit Daniel Günther, Ministerpräsident von S... Bild: Carsten Rehder, dpa (Archivbild) 6 von 13 Der in Hamburg-Altona aufgewachsene Olaf Scholz lebt mittlerweile in Potsdam. Sein Großvater war Eisenbahner und seine Eltern in der Textilwirtschaft tätig. Der Politiker hat zwei Brüder: Jens und Ingo. Auf dem Bild ist der gebürtige Osnabrücker mit der damaligen SPD-Bundestagsfraktionsvorsitz... Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) Der in Hamburg-Altona aufgewachsene Olaf Scholz lebt mittlerweile in Potsdam. Sein Großvater war Eisenbahner und seine Eltern in der Textilwirtschaft tätig. Der Politiker hat zwei Brüder: Jens und Ingo. Auf dem Bild ist der gebürtige Osnabrücker mit der damaligen SPD-Bundestagsfraktionsvorsitz... Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) 7 von 13 Helmut Schmidt war für Scholz laut eigener Aussage eine prägende politische Persönlichkeit, die ihn bereits mit 17 Jahren in die SPD geführt habe. Schon als Jugendlicher sei es ihm wichtig gewesen, Partei für Gerechtigkeit zu ergreifen. Das Foto zeigt den Politiker im Jahr 2009 in Berlin, als e... Bild: Robert Schlesinger, dpa (Archivbild) Helmut Schmidt war für Scholz laut eigener Aussage eine prägende politische Persönlichkeit, die ihn bereits mit 17 Jahren in die SPD geführt habe. Schon als Jugendlicher sei es ihm wichtig gewesen, Partei für Gerechtigkeit zu ergreifen. Das Foto zeigt den Politiker im Jahr 2009 in Berlin, als e... Bild: Robert Schlesinger, dpa (Archivbild) 8 von 13 Mitte der 80er Jahre lernt Olaf Scholz seine Frau Britta Ernst in Hamburg kennen. Seit 1998 sind die beiden verheiratet. Angeblich versucht der Politiker sich zwei- bis dreimal pro Woche Zeit für Sport zu nehmen. Er joggt, rudert, wandert und radelt gern. Ein weiteres Hobby ist das Lesen. Das F... Bild: Daniel Reinhardt, dpa (Archivbild) Mitte der 80er Jahre lernt Olaf Scholz seine Frau Britta Ernst in Hamburg kennen. Seit 1998 sind die beiden verheiratet. Angeblich versucht der Politiker sich zwei- bis dreimal pro Woche Zeit für Sport zu nehmen. Er joggt, rudert, wandert und radelt gern. Ein weiteres Hobby ist das Lesen. Das F... Bild: Daniel Reinhardt, dpa (Archivbild) 9 von 13 Kurz vor der Bundestagswahl im September 2021 kommt es zu einer Razzia im Finanzministerium im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Zoll-Spezialeinheit FIU. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück geht seit 2020 einem Verdacht auf Strafvereitelung im Amt durch die FIU nach. Bundesfinanzminister Schol... Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Kurz vor der Bundestagswahl im September 2021 kommt es zu einer Razzia im Finanzministerium im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Zoll-Spezialeinheit FIU. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück geht seit 2020 einem Verdacht auf Strafvereitelung im Amt durch die FIU nach. Bundesfinanzminister Schol... Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 10 von 13 Im Kampf um die Nachfolge auf Angela Merkel als neuer Bundeskanzler tritt Olaf Scholz (rechts) gegen Annalena Baerbock (Mitte, Bündnis 90/Die Grünen) und gegen Armin Laschet (CDU) an. Auf dem Bild sind die drei Kanzlerkandidaten bei einer Diskussionsveranstaltung im Juni 2021 zu sehen. Bild: Christian Mang/Reuters, dpa (Archivbild) Im Kampf um die Nachfolge auf Angela Merkel als neuer Bundeskanzler tritt Olaf Scholz (rechts) gegen Annalena Baerbock (Mitte, Bündnis 90/Die Grünen) und gegen Armin Laschet (CDU) an. Auf dem Bild sind die drei Kanzlerkandidaten bei einer Diskussionsveranstaltung im Juni 2021 zu sehen. Bild: Christian Mang/Reuters, dpa (Archivbild) 11 von 13 Am Tag nach der Bundestagswahl 2021 steht Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, auf der Bühne im Willy Brandt Haus und feiert mit den Anwesenden den Wahlsieg über die Union. Mit 25,7 Prozent der Stimmen wurde die SPD zur stärksten Kraft im Bundestag. CDU und CSU kamen auf 24,1 Prozent. Bild: Wolfgang Kumm, dpa (Archivbild) Am Tag nach der Bundestagswahl 2021 steht Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, auf der Bühne im Willy Brandt Haus und feiert mit den Anwesenden den Wahlsieg über die Union. Mit 25,7 Prozent der Stimmen wurde die SPD zur stärksten Kraft im Bundestag. CDU und CSU kamen auf 24,1 Prozent. Bild: Wolfgang Kumm, dpa (Archivbild) 12 von 13 Von links: Annalena Baerbock und Robert Habeck (beide Grüne), Olaf Scholz (SPD) sowie Christian Lindner (FDP) vor der Pressekonferenz, bei der sie die künftige Bundesregierung vorstellen. Nach rund einem Monat intensiver Koalitionverhandlungen einigten sich die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP... Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Von links: Annalena Baerbock und Robert Habeck (beide Grüne), Olaf Scholz (SPD) sowie Christian Lindner (FDP) vor der Pressekonferenz, bei der sie die künftige Bundesregierung vorstellen. Nach rund einem Monat intensiver Koalitionverhandlungen einigten sich die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP... Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 13 von 13 Am 8. Dezember 2021 ist es soweit: Olaf Scholz (SPD) legt im Bundestag den Amtseid für seine erste Amtszeit als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ab. Bild: Michael Kappeler, dpa Am 8. Dezember 2021 ist es soweit: Olaf Scholz (SPD) legt im Bundestag den Amtseid für seine erste Amtszeit als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ab. Bild: Michael Kappeler, dpa 1 von 13 Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer... Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild) Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer... Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild)

Warum hat Scholz als Minister und Vizekanzler nur zugeschaut?

Und zweitens: Wenn er diese drohende Erpressbarkeit durch den Kreml schon früher als alle anderen hat kommen sehen, warum hat er das Land nicht besser darauf vorbereitet? Warum hat er in seiner Zeit als Minister und Vizekanzler zugeschaut, wie sich Deutschland in die Energieabhängigkeit von Russland manövrierte? Warum hat er das Thema im Bundestagswahlkampf ausgespart, als die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock explizit darauf hingewiesen hatte?

Lesen Sie auch

Politik Europagipfel: EU setzt mit Partnern Zeichen gegen Putin

(Hier finden Sie den aktuellen Füllstand der Gasspeicher in Deutschland.)

All diese Fragen mit dem Wissen von heute im Nachhinein zu stellen, wäre an sich unfair. Denn Fakt ist doch, dass sich die meisten Menschen einfach nicht vorstellen konnten, zu wie viel Brutalität Putin bereit sein würde. Wenn Scholz nun aber so tut, als habe er all das geahnt, muss er auch diese Fragen beantworten.

Noch anfälliger für diese „Wir-haben-es-ja-schon-immer-gewusst“-Attitüde ist traditionell die Opposition, denn sie hat ja den entscheidenden Vorteil, reden zu können, ohne handeln zu müssen. Wenn Politiker von CDU und CSU aber heute so tun, als hätte es mit ihnen niemals diese vertrödelte und auf russischem Billiggas aufgebaute Energiewende gegeben, ist das schon dreist.

Das Verhalten von Union und FDP ist peinlich

Dass ausgerechnet die Union, die den Atomausstieg beschlossen hat, nun lamentiert, dass er vollzogen wurde, wirkt jedenfalls reichlich kurios. Und nicht weniger peinlich ist es, wenn die FDP, der es immer relativ egal war, woher die Energie kam, solange sie nur schön billig war, nun ausgerechnet die sonst als grüne Spinnerin abgetane Greta Thunberg als Kronzeugin dafür heranzieht, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen.

Was ist so schwierig daran, zuzugeben, dass man – wie die ganze Welt – Putins Bereitschaft, alles für seine Großmachtfantasien aufs Spiel zu setzen, fatal unterschätzt hat? Das hätte jedenfalls mehr Format, als zu versuchen, anderen die Verantwortung in die Schuhe zu schieben. Die Regierenden – und jene, die eine konstruktive Oppositionsarbeit versprochen haben – sollten endlich erkennen, dass gute Politik nicht bedeutet, Probleme zu erkennen, sondern Antworten darauf zu finden.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.