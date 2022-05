Am 8. Mai jährt sich der Tag der Befreiung. Über Jahrzehnte waren Kriege in Europa selten. Wer das würdigen will, muss sich erinnern. Und – leider – aufrüsten.

06.05.2022 | Stand: 19:45 Uhr

Wer einmal in Yad Vashem war, vergisst es nicht. Und wer als Deutscher, als Enkel der Tätergeneration, bei einem Schüleraustausch einmal – eher beiläufig und keinesfalls anklagend – die KZ-Tätowierung auf dem Arm des jüdischen Großvaters gezeigt bekam, vergisst nie wieder.

