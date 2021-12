Kuriose Idee aus Schweden: Ein Mikrochip als Covid-Impfnachweis

Ein Mikrochip, der unter die Haut gepflanzt wird und den Impfstatus anzeigt – was Teil einiger Verschwörungserzählungen ist, hat jetzt ein schwedisches Unternehmen auf den Markt gebracht. Das Produkt löst im Netz Verwirrung und Sorge aus. Auch bei Menschen, die nicht an Verschwörungserzählungen glauben.

Die Presseagentur AFP hat dazu am Dienstag ein kurzes Video auf Twitter veröffentlicht. Hannes Sjoblad vom schwedischen Start-up Dsruptive Subdermals erklärt darin, wie der Chip funktioniert.

A Swedish company has come up with a microchip that can be inserted under the skin so that users can carry their Covid passports in their arm. pic.twitter.com/Vkl82q7dGR