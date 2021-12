"Liebe Maskenmuffel.... ihr nervt": Emotionaler Polizei-Post sorgt für Wirbel

Mit einer emotionalen Pressemeldung hat die Bundespolizei in Hannover ihrem Ärger über Maskenmuffel Luft gemacht.

13.12.2021 | Stand: 10:54 Uhr

Ein emotionales Statement der Bundespolizei Hannover (Niedersachsen) sorgt für mediale Resonanz. Was war passiert? Nach zahlreichen Nach zahlreichen Maskenverstößen hatte die Bundespolizei Hannover am Sonntag (12. Dezember 2021) ihrem Ärger über wiederkehrende aggressive Situationen mit Maskenmuffeln Luft gemacht.

"Liebe Maskenmuffel ... ihr nervt!", war eine Pressemitteilung überschrieben. Weiter hieß es darin:

"Wir diskutieren nicht mit euch. Und eure Meinung interessiert uns auch nicht! Bei Verstößen gegen die Corona-Schutzvorschriften erfolgt eine sofortige Anzeige! Setzt einfach eure Maske auf und erspart uns euren Wohlstandstrotz. Wir haben schon genug zu tun!"

Bundespolizei Hannover: Zahlreiche Verstöße gegen Maskenpflicht nerven Beamte

Zuvor hatten Bundespolizisten den eigenen Angaben zufolge allein in der Nacht auf Sonntag 57 Verstöße gegen die Maskenpflicht im Zugverkehr festgestellt, die meisten davon im Hauptbahnhof der niedersächsischen Hauptstadt Hannover. Immer wieder sei es dabei zu aufgeheizten Situationen sowie Widerstandshandlungen gekommen. So im Fall eines 22-Jährigen. Kurz nach Mitternacht habe sich dieser ohne Maske im Hauptbahnhof aufgehalten. Mit der Kontrolle sei er nicht einverstanden gewesen und habe nicht auf die Wache mitkommen wollen. Letztlich leistete der Mann erheblichen Widerstand und wurde zwangsweise mitgenommen. Ebenfalls am Hauptbahnhof habe ein anderer Mann bei einer Kontrolle die Polizisten mit dem Tode bedroht. Diese und weitere Fälle sahen die Polizei offenbar zu einem Statement quasi in eigener Sache veranlasst.

Zahlreiche Medien griffen die Mitteilung der Bundespolizei Hannover auf und berichteten darüber. Ob es zu einem Umdenken der Maskenverweigerer kommt, wird sich zeigen...

