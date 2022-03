Söder sauer auf Bundesregierung - Scholz verteidigt Ende der meisten Corona-Maßnahmen

Nach der Bund-Länder-Runde wirft Markus Söder der Bundesregierung "Alleingang" vor. Jetzt tritt Bundeskanzler Olaf Scholz vor die Kameras.

17.03.2022 | Stand: 17:49 Uhr

++Update 17.41 Uhr: Scholz verteidigt Ende der meisten Corona-Maßnahmen

Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) hat das geplante Auslaufen vieler Corona-Maßnahmen am bevorstehenden Wochenende verteidigt. Die Corona-Pandemie sei nicht vorbei, darüber sei man sich einig, sagte er am Donnerstag in Berlin nach Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder. Aber die Lage in den Krankenhäusern entwickele sich nicht so dramatisch, wie das früher bei solch hohen Corona-Zahlen der Fall gewesen wäre. Wer geimpft und geboostert sei, könne auf einen eher milden Verlauf hoffen.

"Nun treten wir auch in eine neue Phase der Pandemie ein, in der wir, wie fast alle unsere Nachbarländer auf die meisten Schutzmaßnahmen verzichten werden." Es sei klar, dass die Bundesländer sich mehr wünschten. Trotzdem sei das eine rechtliche Grundlage, auf der für die Zukunft aufgebaut werden könne, sagte Scholz mit Blick auf die entsprechenden Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, die ab Sonntag nur noch bestimmte Corona-Maßnahmen erlauben. Scholz bedankte sich für eine "sehr konstruktive Diskussion" während der Beratungen mit den Ländern.

Die Länder kritisieren den Bund für die aktuelle Corona-Politik scharf und hatten das nach Teilnehmerangaben in den Beratungen mit Scholz auch erneut deutlich gemacht. Sie werfen Berlin einen Alleingang vor. Kritisiert wird konkret, dass in vielen Bereichen des Alltags die Maskenpflicht abgeschafft werden soll. Zudem halten die Länder die sogenannte Hotspot-Regelung in der Praxis für kaum umsetzbar.

Scholz rief die Bürger dazu auf, weiterhin von sich aus gewohnte Vorsichtsmaßnahmen wie Abstand beizubehalten und auch "freiwillig zum eigenen Schutz Masken zu tragen, wo es aus eigenem Gefühl heraus Sinn macht". Das Wichtigste sei zudem, dass sich mehr Menschen endlich impfen ließen. "Denn der nächste Herbst kommt bestimmt."

++Update 17.40 Uhr: Berlins Bürgermeisterin Giffey: Bei Bedarf reagieren

Natürlich erfordere es ein einheitliches Vorgehen in der Pandemie-Bekämpfung, sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Die Frage müsse aber gestellt werden, ob die derzeitigen Corona-Regeln noch zeitgemäß sind. Sobald die Lage wieder ernster werde, müsse man freilich reagieren. Der Bundestag werde über eine Novelle bei Bedarf erneut beraten.

++Update 17.35 Uhr: Wüst sagt Ukraine Solidarität zu

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU) hat der Ukraine die Solidarität der Bundesländer und Hilfe für die Flüchtlinge zugesagt. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine verursache Leid für Millionen von Menschen, sagte der Vorsitzende der Ministerkonferenz am Donnerstag nach den Bund-Länder-Beratungen. Der bewegende Video-Auftritt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag im Bundestag verdiene eine angemessene Antwort, sagte Wüst.

Die Länder seien sich einig, dass die beschlossenen Sanktionen gegen Russland konsequent umgesetzt werden und gegen Umgehungen hart vorgegangen werden müsse. Die zweite Antwort sei Solidarität: "Wir setzen der Brutalität dieses Angriffskriegs Solidarität und Nächstenliebe entgegen", betonte Wüst.

Die Flüchtlingshilfe sei eine nationale Aufgabe und könne von Bund und Ländern nur gemeinsam gestemmt werden, betonte der MPK-Vorsitzende. Länder und Kommunen täten alles, um weitere Aufnahmekapazitäten zu schaffen. "Die Aufnahme der Flüchtlinge wird für sie ein Kraftakt, auch finanziell", sagte Wüst. "Alleine werden unsere Kommunen das nicht stemmen können". Der NRW-Regierungschef saß wegen einer Corona-Infektion in Israel fest und wurde per Video zur Abschlusspressekonferenz zugeschaltet.

++Update 17.30 Uhr: Auch MPK-Vorsitzender Wüst kritisiert Bundesregierung

Die Zahlen seien auf Rekord-Niveau, sagte MPK-Vorsitzender Hendrik Wüst (CDU) und betont: Der Gesetzentwurf sei alleine ein Werk des Bundes und nicht der Länder. Regelungen seien rechtlich unsicher und nicht umsetzbar. Der Bund habe die Lockerung ohne Beteiligung der Länder konzipiert - und trage die Verantwortung dafür, dass den Ländern nun die nötigen Werkzeuge für die Pandemie-Bekämpfung genommen werden.

++Update 17.18 Uhr: Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz beginnt

Nun treten Bundeskanzler Olaf Scholz und Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey vor die Kameras. Mit dabei ist auch MPK-Vorsitzender und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst - allerdings wegen seiner Corona-Infektion nur per Video zugeschaltet. Zuerst geht es um das Thema Ukraine.

++Update 17.15 Uhr: Söder: Lockerungen hat allein der Bund beschlossen

Mit dem Verlängern der Corona-Maßnahmen bis 2. April versuchten die Länder, das Infektionsgeschehen abzufangen, sagte Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) in seinem Statement nach der Bund-Länder-Runde. Die Lage in den Krankenhäusern im Freistaat sei nach wie vor stabil. Trotzdem ist der Ministerpräsident in Sorge: Er hoffe, dass der „vom Bund durchgeboxte Freedom Day“ sich nicht negativ auf die aktuelle Corona-Situation auswirke.

Die Corona-Lockerungen seien alleine vom Bund beschlossen worden, betont Söder. Die Länder hätten dabei nicht mehr mitreden dürfen.

++Update 17.10 Uhr: Söder: Bund und Länder beim Thema Flüchtlinge "einen Schritt weiter"

Nach manchen Spannungen in den vergangenen Tagen sieht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Bund und Länder bei der Bewältigung der hohen Flüchtlingszahlen nun in einem guten Miteinander. "Alle wollen helfen, und alle sind bereit, zusammenzuarbeiten", sagte Söder am Donnerstag in München nach Beratungen der Länder-Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung.

Zuletzt hätten die Länder viel alleine stemmen müssen, nun habe man "gemeinsame Grundüberzeugungen" gefunden, man sei "einen Schritt weiter". Einigkeit herrsche über die Verteilung der ankommenden Flüchtlinge unter den Bundesländern nach dem Königsteiner Schlüssel. Damit könne man überall eine vernünftige Unterbringung auf den Weg bringen. Das sei wichtig, da man davon ausgehen müsse, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine weitergehe und dass noch viel mehr Menschen auch nach Deutschland kommen. "Wir wollen eine gute Unterbringung, eine gute Integration gewährleisten", betonte Söder. Zudem nehme der Bund die Registrierung federführend in die Hand.

In der Frage der Finanzierung sei man zwar noch zu keinem Ergebnis gekommen, sagte Söder - "aber zum Bewusstsein, dass der Bund sich substanziell beteiligen muss". Dies werde bis Anfang April geklärt.

++Update 17 Uhr: Söder wirft Bundesregierung "Alleingang" vor

Nach der Bund-Länder-Runde gibt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ein Live-Statement. Viele Bundesländer hatten mit Blick auf den sogenannten Freedom-Day die gleiche Meinung vertreten. "Wir sind besorgt", sagte Söder. Doch die Ampel habe sich dazu entschieden, einen Alleingang zu gehen. Die Bundesländer seien hingegen nicht beteiligt worden. Er warf der Bundesregierung einen "schlechten Stil" vor.

Außerdem habe Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) einerseits vor gefährlicheren Varianten als Omikron gewarnt, sagte Söder. Andererseits wolle die SPD-geführte Regierung nun lockern. Dies passt für den Ministerpräsidenten nicht zusammen.

Kreise: Länder laufen Sturm gegen Corona-Pläne des Bundes

Parteiübergreifend haben die Länder dem Bund bei der Ministerpräsidentenkonferenz einen verantwortungslosen Alleingang in der Corona-Politik vorgeworfen. "Heute werden zwei Jahre gemeinsame Wegstrecke beendet", sagte etwa der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach Angaben von Teilnehmern am Donnerstag bei der Videoschaltkonferenz von Bund und Ländern. Das Vorgehen des Bundes treffe die Länder ins Mark, "die Länder, die seit Jahren hart arbeiten, um Leben zu retten".

Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) betonte den Angaben zufolge: "Einen solchen Umgang mit den Ländern hat es noch nie gegeben." Eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit stelle er sich anderes vor. Er verstehe das Vorgehen der Bundesregierung nicht. "Bisher haben wir über zwei Jahre gut zusammengearbeitet. Es gibt keine rationale Gründe, warum es zu diesem Bruch von Seiten des Bundes kommt."

Länderchefs: Zusammenwirken hat es nicht gegeben

Ähnlich äußerte sich demnach Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Sein hessischer Kollege Volker Bouffier (CDU) sagte: "Ein Zusammenwirken mit den Ländern hat es nicht gegeben."

Auch aus den SPD-Ländern hagelte es Kritik: "Ich halte das nicht für vertretbar", zitierten Teilnehmer Niedersachsens Landeschef Stephan Weil. Er erwarte nun, dass der Bund die Verantwortung übernehme. "Die Pandemie ist eben nicht vorbei. Das ist kein guter Weg, der hier eingeschlagen wird." Die rheinland-pfälzische SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte: "Ich kann den Frust der Kolleginnen und Kollegen gut verstehen." Das Vorgehen sei gegen die Empfehlungen des Expertenrates und "falsch." Aus dem SPD-regierten Mecklenburg-Vorpommern hieß es ebenfalls, dass man kein Verständnis für das Vorgehen habe.

Daran stören sich die Länder vor allem

Konkret störten sich die Länder daran, dass der Bund beinahe in allen Bereichen des Alltags die Maskenpflicht abschaffen will, die Hürden für die Einführung der sogenannten Hotspot-Regelung halten sie in der Praxis für kaum umsetzbar. "Bayern hat 1400 Kilometer Außengrenze und soll den Landtag bei jedem einzelnen Hotspot-Landkreis einbinden", sagte Söder. Weil monierte außerdem, dass die Begrifflichkeit der "konkreten Gefahr" für strengere Infektionsschutzmaßnahmen nur sei schwer belegbar sei: "Halte es für ausgeschlossen, dass wir auf so einer Grundlage in den Herbst hineingehen können."

Kanzler Olaf Scholz ging dem Vernehmen nach nicht auf die massive Kritik - auch von seinen Parteifreunden - ein. Er wurde vor der Ausrufung des nächsten Tagesordnungspunktes von Teilnehmern nur mit dem Satz zitiert: "Ich danke für die Diskussion. Wir werden noch viel zu arbeiten haben."

Bundestag soll neues Gesetz am Freitag beschließen

Das neue Gesetz für das Corona-Management soll an diesem Freitag vom Bundestag beschlossen werden und kommt dann direkt in den Bundesrat - zustimmungspflichtig ist es dort aber nicht. Für einen möglichen Antrag auf eine Anrufung des Vermittlungsausschusses wäre eine Mehrheit von 35 Stimmen in der Länderkammer nötig. Zugleich besteht Zeitdruck für eine schnelle Anschlussregelung, da sonst ab Sonntag gar keine Rechtsgrundlage für Corona-Maßnahmen mehr bestünde.

Die Gesetzespläne sehen nur noch wenige allgemeine Vorgaben zu Masken und Tests in Einrichtungen für gefährdete Gruppen vor. In Bussen und Bahnen soll weiterhin Maskenpflicht gelten können. Für regionale "Hotspots" sollen jedoch weitergehende Beschränkungen möglich sein, wenn das Landesparlament für diese eine besonders kritische Corona-Lage feststellt. Zahlreiche Länder wollen aber noch eine vorgesehene Übergangsfrist nutzen und aktuell geltende Schutzregeln bis zum 2. April aufrechterhalten.

