Netanjahu steht vor den Trümmern seiner Politik

Ministerpräsident Netanjahu, einst Modernisierer Israels, hat mit radikalen Partner paktiert, um sich gegen juristische Verfolgung abzusichern. Der perfide Plan dürfte scheitern.

27.03.2023 | Stand: 21:25 Uhr

Erst gehen linke Demonstranten gegen die Pläne der Koalition unter Führung von Benjamin Netanjahu auf die Straße. Dann solidarisieren sich Wissenschaftler, frühere Spitzenmilitärs, Geheimdienstler und Industrielle. Präsident Jitzchak Herzog warnt vor einer Spaltung des Landes, die Gewerkschaften rufen den Generalstreik aus. Nun hat die Regierung die Notbremse gezogen.

Netanjahu fürchtet das Schicksal von Ex-Premier Ehud Olmert zu teilen

Netanjahu mag ein ultrakonservativer Politiker sein, ein religiöser Fanatiker ist er nicht. Eher in Pragmatiker – auch in eigner Sache. Ihn verfolgt der Albtraum, das Schicksal des früheren Regierungschefs Ehud Olmert teilen zu müssen, der 2016/17 rund 16 Monate wegen Untreue im Gefängnis saß. Netanjahu glaubte, nur mit Hilfe ultrareligiöser oder gar in Teilen rechtsextremer Koalitionspartner die Richter, von denen er sich bedroht fühlt, entmachten zu können.

Doch dieser perfide Plan steht vor dem Scheitern. Immer mehr Israelis erkennen, wie hoch der Preis für ihr Land ist. Dass das juristische System reformiert werden muss, bestreitet kaum jemand. Dass dafür aber demokratische Grundsätze abgeschafft, freiheitliche Werte durch religiöse Bevormundung ersetzt werden sollen, stößt auf erbitterten Widerstand. Nur eine neue Regierung, eine Koalition der Demokraten kann verhindern, dass der politische, gesellschaftliche und ökonomische Schaden für Israel noch größer wird.

