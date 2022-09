Neues Entlastungspaket der Bundesregierung - Rentner, Kindergeld, Bürgergeld: Wer bekommt was?

Das nächste Entlastungspaket kommt. Von Kindergeld bis Zuschuss für Rentner: Wie die Regierung die Menschen in Deutschland entlasten will und wer was bekommt.

04.09.2022 | Stand: 13:22 Uhr

Das nächste Entlastungspaket der Bundesregierung soll die Menschen in Deutschland angesichts von Inflation und explodierenden Energiekosten um insgesamt 65 Milliarden entlasten. Geplant Erhöhungen und Zuschüsse, unter anderem für Rentner und Familien und Menschen im Studium. Es geht um Kindergeld, Wohngeld und Bürgergeld.

Was steht im Entlastungspaket? Wer bekommt was? Alle Infos.

Was steht im neuen Entlastungspaket? Das sind die wichtigsten Punkte.

Einmalzahlung für Rentner und Studierende: Studierende sollen eine Einmalzahlung von 200 Euro erhalten, Rentner bekommen 300 Euro. Beim vorhergegangenen Entlastungspaket war scharf kritisiert worden, dass nur Menschen mit steuerpflichtigem Einkommen 300 Euro brutto bekommen und Rentner und Studierende außen vor blieben.

Nachfolge für das 9-Euro-Ticket: Es wird eine Nachfolgelösung für das beliebte 9-Euro-Ticket geben. Der Preis des Tickets, mit dem man einen Monat lang den Öffentlichen Nahverkehr bundesweit nutzen kann, steht noch nicht fest. Ziel sei eine Preisspanne zwischen 49 und 69 Euro im Monat, heißt es. Die Länder müssen der Finanzierung allerdings noch zustimmen. Der Bund will für die Finanzierung 1,5 Milliarden Euro ausgeben, die Bundesländer sollen den gleichen Betrag zuschießen.

Strompreisbremse kommt: Den Basisverbrauch von Strom gibt es künftig für einen vergünstigten Preis. Den genauen Preis nannte Olaf Scholz am Sonntag noch nicht. Für alles, was über diesen Basisverbrach hinaus geht, wird aber dann deutlich teurer, eine Begrenzung gibt es nicht. Finanziert werden soll das Ganze durch eine Abschöpfung von übermäßigen Gewinnen bei einzelnen Energiefirmen, die in der Krise besondern viel verdienen.

Lesen Sie auch

Ampel-Einigung Drittes Entlastungspaket umfasst mehr als 65 Milliarden Euro

Heizkostenzuschuss für Wohngeldbezieher: Wer sehr wenig verdient, bekommt in der Heizperiode bis Dezember 2022 einen einmaligen Heizkostenzuschuss von 415 Euro. Danach wird der Zuschuss dauerhaft ins Wohngeld integriert. Es gibt 540 Euro für zwei Personen; für jede weitere Person zusätzliche 100 Euro.

Mehr Menschen bekommen Wohngeld: Mehr Menschen als bisher sollen Wohngeld erhalten, kündigte Scholz an, der von einer großen Reform sprach. Der Kreis der Wohngeldberechtigten werde auf zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger erweitert, so dass mehr Menschen in Zeiten stark steigender Energiekosten anspruchsberechtigt werden.

Zusatzzahlungen an Beschäftigte werden steuerfrei: Zusatzzahlungen von Arbeitgebern an ihre Beschäftigten wegen der hohen Preise in Deutschland sollen bis zu einer Höhe von 3000 Euro steuer- und abgabefrei sein. "Wir machen eine steuerfreie Einmalzahlung, also eine Inflationsprämie möglich", sagte Bundeskanzler Scholz

Neues Entlastungspaket: Mehr Geld für Kinder beschlossen

Mehr Kindergeld: Dieses steigt ab 2023 um 18 Euro monatlich für das erste und zweite Kind.

Bedürftige bekommen deutlich mehr Geld: Mit der geplanten Einführung des Bürgergelds Anfang kommenden Jahres wollen SPD, Grüne und FDP die Regelsätze für Bedürftige auf rund 500 Euro erhöhen. Heute erhalten Alleinstehende in der Grundsicherung 449 Euro pro Monat.

Über das dritte Entlastungspaket war am Wochenende beraten worden. Die bisherigen staatlichen Hilfen für die Verbraucher seit Beginn des Ukraine-Kriegs summieren sich laut Scholz auf 30 Milliarden Euro. Manches ist bereits auf den Konten der Bürger angekommen, doch einiges wird auch erst im kommenden Jahr zu spüren sein. Und ob die Entlastungen die zusätzlichen Belastungen durch höhere Preise und Gasumlage ausgleichen können, wird von Fall zu Fall unterschiedlich sein. (mit dpa)